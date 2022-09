Der Bischof von Osnabrück, Franz-Josef Bode, will trotz Pflichtverletzungen im Umgang mit Betroffenen sexualisierter Gewalt im Amt bleiben. Er trage die Verantwortung für "erhebliche Defizite und schwerwiegende Fehler", die zum großen Teil in seiner Amtszeit gemacht worden seien, sagte der 71-jährige katholische Geistliche am Donnerstag. "Ich selbst habe in einigen Fällen fahrlässig gehandelt." Aber dies sei "niemals in der Absicht" geschehen, "vorsätzlich zu vertuschen oder Recht zu beugen", beteuerte der Oberhirte, der auch stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist. Diese wird in der kommenden Woche zu ihrer Herbst-Vollversammlung in Fulda zusammentreffen.