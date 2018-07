30. Juli 2018, 18:47 Uhr Missbrauch Erzbischof in Australien entlassen

Papst Franziskus hat den in einen Missbrauchskandal verwickelten Erzbischof Philip Wilson in Adelaide entlassen. Dieser ist nicht der einzige wichtige Geistliche im Land, dem derartige Vorwürfe gemacht werden.

Papst Franziskus hat den in einen Missbrauchskandal verwickelten Erzbischof Philip Wilson im australischen Adelaide entlassen. Wie der Vatikan am Montag mitteilte, nahm der Papst den angebotenen Amtsverzicht Wilsons an. Lange Zeit hatte der 67-Jährige einen Rücktritt abgelehnt.

In den vergangenen Tagen hatten Australiens Premierminister John Turnbull und der Nationale Priesterrat an Franziskus appelliert, Wilson zu entlassen. Der Erzbischof von Adelaide war vor vier Wochen von einem Gericht in Newcastle wegen Vertuschung von Missbrauchsfällen zu zwölf Monaten Haft verurteilt worden. Wilson ist der bislang ranghöchste katholische Geistliche, der wegen Vertuschung sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde.

Australiens katholische Bischofskonferenz erklärte am Montag, Wilson sei "für seine Arbeit zur Unterstützung der Opfer und der Betroffenen von sexuellem Missbrauch während seiner Zeit als Bischof von Wollongong, Erzbischof von Adelaide und Vorsitzender der Bischofskonferenz gelobt worden". Er habe sich aber entschieden, nach seiner Verurteilung nicht länger als Erzbischof tätig sein zu können, weil dies vor allem den Betroffenen wie auch der Erzdiözese Adelaide "Schmerzen und Leid" verursache.

Derzeit steht in Australien auch Kurienkardinal George Pell, 77, vor Gericht. Dem Leiter des vatikanischen Wirtschaftssekretariates wird vorgeworfen, als junger Priester in den Siebzigerjahren und später als Erzbischof von Melbourne sexuell übergriffig geworden zu sein.

In Washington bezeichnete das Erzbistum die Missbrauchsvorwürfe gegen seinen früheren Erzbischof Theodore McCarrick, 88, als "zutiefst beunruhigend". Laut Medienberichten soll McCarrick zwischen 1970 und 1990 junge Priesteramtskandidaten zum Sex überredet und mindestens zwei Minderjährige missbraucht haben. McCarrick war am Samstag aus dem Kardinalskollegium zurückgetreten. Der Papst hatte McCarrick die Ausübung seines Priesteramtes untersagt.