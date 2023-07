Die frühere Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Christine Bergmann, dringt auf eine stärkere Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch in der DDR. "Meine große Sorge ist, dass es immer weniger Neigung in der Gesellschaft gibt, sich mit diesem dunklen Kapitel der DDR-Geschichte auseinanderzusetzen. Die Abwehr ist groß in der ostdeutschen Gesellschaft", sagte sie am Dienstag in Magdeburg zum Auftakt einer Fachtagung. Sie kritisierte, dass bisher nur sehr wenig aufgearbeitet worden sei. Die Abwehr sei auch eine Folge einer weitreichenden Tabuisierung des Themas. "Weder im öffentlichen noch im privaten Raum war in der DDR sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen ein Thema, sie war tabuisiert und zwar mehr und länger als in Westdeutschland", erklärte Bergmann, die Mitglied der 2016 gegründeten Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs ist.