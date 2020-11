Von Matthias Drobinski und Annette Zoch

Ein neues Gutachten zur sexualisierten Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene im Bereich des Bistums Aachen wirft früheren Bischöfen und Generalvikaren einen unangemessenen Umgang mit Missbrauchsfällen vor. In dem am Donnerstag vorgestellten Gutachten erhebt die Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) schwere Vorwürfe gegen die früheren Aachener Bischöfe Johannes Pohlschneider, Klaus Hemmerle und Heinrich Mussinghoff sowie gegen die Generalvikare Karlheinz Collas und Manfred von Holtum. Heinrich Mussinghoff und Manfred von Holtum sind die einzigen noch lebenden im Gutachten belasteten Personen.

Der schwerwiegendste Vorwurf, so die Gutachter, sei den Verantwortlichen mit Blick auf "Versetzungsfälle" zu machen. Also Fälle, in denen sie Missbrauchstäter - obwohl sie bereits Übergriffe begangen hatten und teilweise längst strafrechtlich verurteilt waren - weiterversetzten und in einigen Fällen sogar in der Seelsorge beließen. Das Risiko weiterer Opfer sei so zumindest in Kauf genommen worden.

Betroffene seien als Bedrohung wahrgenommen worden

Die Untersuchung umfasst den Zeitraum von 1965 bis 2019. Aus den Aachener Bistumsakten identifizierten die Anwälte insgesamt 81 beschuldigte Kleriker, davon 79 Priester und zwei Diakone. Anhand von Fallbeispielen wird das Handeln der Verantwortlichen exemplarisch rekonstruiert. Die Gutachter bemängeln dabei, dass die Verantwortlichen sich "primär am Täterschutz" ausgerichtet hätten.

"Opfer sind in der Vorstellungswelt der kirchlichen Verantwortungsträger bis 2003 kaum jemals wahrgenommen worden", sagte der WSW-Rechtsanwalt und Mitautor Martin Pusch. Wenn doch, dann "nicht aufgrund des ihnen zugefügten Leids, sondern weil man sie als Bedrohung für das Bistum und die Institution Kirche ansah. Die daraus resultierenden Bemühungen um Diskretion ließen keinen Platz für Aufklärung und Opferfürsorge."

"Ich fühlte mich überfordert - vor allem mit Opfergesprächen"

Die genannten Verantwortlichen wurden für das Gutachten ebenfalls befragt. "Es geht nicht darum, diese beiden Personen an den Pranger zu stellen", sagte Rechtsanwalt Ulrich Wastl bei der Pressekonferenz. "Es geht darum, die Grundlagen für eine Aufklärung und Verarbeitung des Geschehenen zu schaffen, und dazu gehört auch, die Selbstreflektion zur persönlichen Verantwortlichkeit." Am Montag hatten sich Mussinghoff und von Holtum bereits in den Aachener Nachrichten zu Wort gemeldet. Man habe damals "wenig Erfahrung" gehabt mit Missbrauchsfällen, sagte von Holtum der Zeitung. Den richtigen Umgang "haben wir erstmal lernen müssen". Mussinghoff sagte: "Ich fühlte mich überfordert - vor allem mit Opfergesprächen".

Es ist eines der ersten Gutachten, das die Rolle der Verantwortungsträger bei der Vertuschung von Missbrauchstaten in den Blick nimmt. Der amtierende Aachener Bischof Helmut Dieser hatte die Münchner Kanzlei damit beauftragt; er und sein Generalvikar Andreas Frick kannten das Papier nach eigenen Angaben nicht und haben zeitgleich mit der Öffentlichkeit davon erfahren. Rechtsanwalt Wastl hob die Unterstützung des Bistums positiv hervor. "So schnell hatten wir noch nie Akten bekommen", sagte er bei der Pressekonferenz.

Ein ähnliches Gutachten für das Erzbistum Köln darf nicht veröffentlicht werden

Die Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl hatte auch im Auftrag des Erzbistums Köln ein solches Gutachten angefertigt, Kardinal Rainer Maria Woelki hatte die Veröffentlichung im Februar im Interview mit der Süddeutschen Zeitung angekündigt. Auch hier sollte Woelki erst auf einer Pressekonferenz im März vom Inhalt erfahren. Die Pressekonferenz wurde dann aber kurzfristig abgesagt, auch auf juristische Intervention von im Gutachten genannten Personen, darunter dem heutigen Hamburger Erzbischof Stefan Heße.

Vor knapp zwei Wochen sagte Woelki die Veröffentlichung dann komplett ab und präsentierte ein Gutachten über das Gutachten, verfasst von zwei Strafrechtsprofessoren, die Westpfahl Spilker Wastl methodische Mängel vorwerfen. Nun soll der Kölner Strafrechtsexperte Björn Gercke eine neue Untersuchung erstellen.