Viele katholische Bistümer lassen inzwischen die Taten ihrer Priester aufarbeiten. Anders sieht das bei den Orden aus: Bis heute unternehmen die meisten Gemeinschaften wenig bis nichts. Zwei Frauen erzählen.

Von Rainer Stadler und Annette Zoch

Das Elefantenkalb hatte eine Kette um den Fuß. Gudrun Müller sieht diese Szene vor Jahren in einer Fernsehsendung. „Das Tier wollte frei sein, wollte weg, wie jedes Lebewesen“, erinnert sich Gudrun Müller. Doch es lernt, dass es nur ein paar Meter weit gehen kann, ohne sich tief zu schneiden. So bleibt das erwachsene Tier, als es längst frei ist von seiner Kette, weiter an seinem Platz stehen. „Und ich dachte mir: Der Elefant, der ist so wie ich“, sagt sie. Auch sie wollte frei sein, fortlaufen, aber sie konnte nicht.