Sexuelle Gewalt im Internet ist kein Nischenthema, im Gegenteil: Es betrifft erschreckend viele Kinder und Jugendliche. Mehr als ein Viertel aller Jugendlichen wird online von Erwachsenen mit sexuellen Absichten kontaktiert. Jeder zehnte Junge bekommt ungewollt Nacktbilder zugeschickt. Und jedes zehnte 16-jährige Mädchen wurde online schon einmal von einem Erwachsenen aufgefordert, sich vor der Kamera auszuziehen. Diese Zahlen stammen aus verschiedenen Studien, sie sind Teil einer neuen Kampagne des Bundesfamilienministeriums und werden demnächst auf Plakatwänden und im Internet zu sehen sein.

Die Kampagne „Schieb deine Verantwortung nicht weg“ findet nun schon zum fünften Mal statt, Familienministerin Karin Prien (CDU) und die Unabhängige Beauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (UBSKM), Kerstin Claus, stellten sie am Mittwoch in Berlin vor. In diesem Jahr richtet sie sich vor allem an Eltern. Sie soll Eltern, erwachsene Bezugspersonen und Pädagogen für die Gefahren im Netz sensibilisieren und ihnen dabei helfen, Kinder und Jugendliche im digitalen Raum wachsam zu begleiten.

Notwendig seien auch klare Regeln und verbindliche Verpflichtungen für Plattformanbieter, sagt Prien

Laut einer vom Ministerium beauftragten Civey-Umfrage haben 57 Prozent der Eltern noch nie von „Cybergrooming“ gehört – so bezeichnet man es, wenn Erwachsene sich zum Beispiel in Chaträumen von Online-Spielen, aber auch über Messenger oder soziale Netzwerke, gezielt das Vertrauen von Kindern erschleichen mit dem Ziel, sexuelle Kontakte anzubahnen. Häufig geben sich die Täter dabei als Gleichaltrige aus. 58 Prozent der Eltern wissen zudem nicht, dass es strafbar ist, wenn Erwachsene Kindern und Jugendlichen sexuelle Bilder schicken, und dies angezeigt werden kann.

„Eltern wollen ihre Kinder schützen, stehen den Gefahren im digitalen Raum aber oft ratlos gegenüber. Wir müssen sie stärken und ihnen Orientierung geben, mit ihren Kindern im Gespräch zu bleiben und bei Verdachtsfällen Hilfe zu suchen“, sagte Ministerin Prien. Die Stärkung von Eltern und Bezugspersonen sei elementar wichtig für einen effektiven Kinder- und Jugendschutz. Zugleich sei eine „umfassende Gesamtstrategie“ nötig: Neben der Mitwirkung der Eltern gehörten dazu auch klare Regeln und verbindliche Verpflichtungen für Plattformanbieter. Prien verwies auf ein entsprechendes Eckpunktepapier für einen stärkeren Kinder- und Jugendmedienschutz, das die Bundesregierung Mitte Oktober beschlossen hat.

„Unsere Kampagne sagt Eltern und Erwachsenen ganz konkret, was sie tun können, um Kinder und Jugendliche besser zu schützen“, sagte die Unabhängige Missbrauchsbeauftragte Kerstin Claus. Das Material lässt sich frei zugänglich im Internet herunterladen, darunter auch Flyer mit detaillierten Informationen zu Cybergrooming, Deepnudes (gefälschte Nacktbilder) und Sextortion (Erpressung mit Nacktbildern). Eine weitere Broschüre trägt den Titel: „7 Tipps, wie du es schaffen kannst, dass Jugendliche mit dir darüber reden, was sie online erleben.“ Denn, so sagt Kerstin Claus: „Kinder dürfen nicht mit dem Gefühl aufwachsen, dass digital alles geht und das Netz ein straffreier oder gar rechtsfreier Raum ist.“