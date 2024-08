In US-Präsidentschaftswahlkämpfen spielte Minnesota jahrzehntelang keine Rolle: 1972 gewann dort in Richard Nixon zum letzten Mal ein Republikaner eine Mehrheit. 1984 siegte Ronald Reagan in 49 Staaten, doch in Minnesota, seiner Heimat, lag der Demokrat Walter Mondale vorn. Dass sich der Rest der Vereinigten Staaten und auch das Ausland nun für den Bundesstaat an der Grenze zu Kanada interessieren, liegt an einem der 5,8 Millionen Einwohner: Gouverneur Tim Walz wurde von Kamala Harris zum Running Mate gekürt und soll ihr Vizepräsident werden. Der 60-Jährige verkörpert den bodenständigen Kerl aus dem Mittleren Westen, der eine Waffe besitzt, zur Jagd und zum Fischen geht und gerne Fleisch isst. Zudem ist Walz so freundliche und hilfsbereit wie so viele in seinem Bundesstaat, weshalb sich der Begriff „Minnesota Nice“ eingebürgert hat. Bis zum Wahltermin soll Walz jene Wähler ansprechen, die bislang glauben, die demokratische Partei sei die der Minderheiten und elitärer Großstädter an den Küsten. Minnesota bedeutet in der Sprache der Dakota so viel wie „trübes Wasser“ und spielt auf die vielen Flüsse und Seen an. Noch heute sei „Land der 10 000 Seen“ der häufigste Spitzname für den Staat, heißt es auf einer Website des Parlaments.