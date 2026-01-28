Minneapolis kommt nicht zur Ruhe nach den Todesschüssen auf Demonstranten, die gegen das militante Vorgehen der Einwanderungspolizei ICE und der Border Patrol in der Millionenmetropole protestiert hatten. Am Dienstag wurde die demokratische Kongressabgeordnete Ilhan Omar, die aus Somalia stammt, bei einer Veranstaltung in ihrem Wahlkreis in Minneapolis von einem Mann attackiert und mit einer übel riechenden Flüssigkeit besprüht. Kurz zuvor hatte sie ihre alte Forderung wiederholt, die für Abschiebungen zuständige Einwanderungspolizei ganz abzuschaffen. Der Täter konnte überwältigt werden. Omar, die zum linken Flügel der Demokraten zählt, blieb unverletzt.