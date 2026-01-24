Erst vor zweieinhalb Wochen wurde die US-Amerikanerin Renée Nicole Good in Minneapolis von einem Polizisten der Einwanderungsbehörde ICE erschossen. Jetzt wird aus dieser umkämpften Stadt in Minnesota der nächste Tote durch Polizeigewalt gemeldet. Am Samstag trafen tödliche Schüsse den US-Amerikaner Alex Jeffrey Pretti. Abgefeuert wurden sie diesmal offenbar von Uniformierten der Grenzschutzeinheit Border Patrol, die dort ebenfalls seit Wochen zunehmend brutale Razzien gegen Immigranten und andere ihnen verdächtige Menschen durchführt.