Wenn die vermummten Einsatztruppen durch Minneapolis und St. Paul zogen, dann war da zuweilen auch ein Mann mit militärischem Kurzhaarschnitt zu sehen. Er trat auf wie ein Feldherr in der Schlacht. Mal trug Gregory Bovino Kampfmontur mit Waffen und Gaskartuschen, eine warf er kürzlich in eine Ansammlung von Demonstranten. Mal hatte Bovino eine Uniform an und einen Mantel, der an alte Kriegsfilme erinnert. Nazi-Look, fanden Beobachter.