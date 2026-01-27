Zum Hauptinhalt springen

USADer Feldherr muss weichen

Lesezeit: 5 Min.

Gregory Bovino war für viele zum Gesicht der brutalen und willkürlich wirkenden Einsätze auf amerikanischen Straßen geworden.
Gregory Bovino war für viele zum Gesicht der brutalen und willkürlich wirkenden Einsätze auf amerikanischen Straßen geworden. (Foto: Tim Evans/REUTERS)

Nach den Todesschüssen von Minneapolis wird der martialische Kommandant Bovino von der Border Patrol durch den Grenzschützer Homan ersetzt. Ändert Donald Trump den Kurs?

Von Peter Burghardt, Washington

Wenn die vermummten Einsatztruppen durch Minneapolis und St. Paul zogen, dann war da zuweilen auch ein Mann mit militärischem Kurzhaarschnitt zu sehen. Er trat auf wie ein Feldherr in der Schlacht. Mal trug Gregory Bovino Kampfmontur mit Waffen und Gaskartuschen, eine warf er kürzlich in eine Ansammlung von Demonstranten. Mal hatte Bovino eine Uniform an und einen Mantel, der an alte Kriegsfilme erinnert. Nazi-Look, fanden Beobachter.

