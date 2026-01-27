Wenn die vermummten Einsatztruppen durch Minneapolis und St. Paul zogen, dann war da zuweilen auch ein Mann mit militärischem Kurzhaarschnitt zu sehen. Er trat auf wie ein Feldherr in der Schlacht. Mal trug Gregory Bovino Kampfmontur mit Waffen und Gaskartuschen, eine warf er kürzlich in eine Ansammlung von Demonstranten. Mal hatte Bovino eine Uniform an und einen Mantel, der an alte Kriegsfilme erinnert. Nazi-Look, fanden Beobachter.
USADer Feldherr muss weichen
Nach den Todesschüssen von Minneapolis wird der martialische Kommandant Bovino von der Border Patrol durch den Grenzschützer Homan ersetzt. Ändert Donald Trump den Kurs?
Von Peter Burghardt, Washington
