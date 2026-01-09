Die Kritik am Vorgehen der Einwanderungs- und der Grenzschutzbehörde in den USA nimmt zu. In Minneapolis, wo am Mittwoch die 37-jährige Renee Nicole Good von einem ICE-Beamten erschossen wurde, versammelten sich die Menschen am Donnerstagabend zu einer Trauer- und Protestkundgebung. Die aufgebrachte Menge skandierte „Gerechtigkeit für Renee Nicole Good“.