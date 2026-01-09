Zum Hauptinhalt springen

USAMinneapolis trauert um erschossene Mutter - in Portland fallen Schüsse

Auch im kalifornischen Oakland hielten die Menschen eine Mahnwache für die erschossene Renee Nicole Good ab.
Auch im kalifornischen Oakland hielten die Menschen eine Mahnwache für die erschossene Renee Nicole Good ab. (Foto: MediaNews Group/East Bay Times/Getty Images)

In Minneapolis fordern Protestierende Gerechtigkeit für die 37-jährige Renee Nicole Good. In Portland schießen Bundesbeamte auf zwei weitere Menschen.

Von Charlotte Walser, Washington

Die Kritik am Vorgehen der Einwanderungs- und der Grenzschutzbehörde in den USA nimmt zu. In Minneapolis, wo am Mittwoch die 37-jährige Renee Nicole Good von einem ICE-Beamten erschossen wurde, versammelten sich die Menschen am Donnerstagabend zu einer Trauer- und Protestkundgebung. Die aufgebrachte Menge skandierte „Gerechtigkeit für Renee Nicole Good“.

