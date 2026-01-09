Die Kritik am Vorgehen der Einwanderungs- und der Grenzschutzbehörde in den USA nimmt zu. In Minneapolis, wo am Mittwoch die 37-jährige Renee Nicole Good von einem ICE-Beamten erschossen wurde, versammelten sich die Menschen am Donnerstagabend zu einer Trauer- und Protestkundgebung. Die aufgebrachte Menge skandierte „Gerechtigkeit für Renee Nicole Good“.
USAMinneapolis trauert um erschossene Mutter - in Portland fallen Schüsse
Lesezeit: 3 Min.
In Minneapolis fordern Protestierende Gerechtigkeit für die 37-jährige Renee Nicole Good. In Portland schießen Bundesbeamte auf zwei weitere Menschen.
Von Charlotte Walser, Washington
Internationale Organisationen:Was der Ausstieg der USA aus wichtigen Abkommen bedeutet
Per Dekret ordnet US-Präsident Trump den Ausstieg aus 66 internationalen Abkommen an. Mit gravierenden Folgen: Der Abschied betrifft auch Weltklimarat und Klima-Konvention.
Lesen Sie mehr zum Thema