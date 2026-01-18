Zum Hauptinhalt springen

Proteste in MinneapolisEine Richterin setzt ICE Grenzen

Lesezeit: 3 Min.

In Minneapolis sind die – zumeist vermummten – ICE-Agenten zuletzt mit Tränengas gegen Bürger vorgegangen, die sich zu Tausenden gegen sie stellen.
In Minneapolis sind die – zumeist vermummten – ICE-Agenten zuletzt mit Tränengas gegen Bürger vorgegangen, die sich zu Tausenden gegen sie stellen. (Foto: Adam Gray/AP)

Seit Tagen demonstrieren in Minneapolis Bürger gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE. Nun hat eine Richterin den Einheiten untersagt, gegen friedlich Protestierende vorzugehen.

Charlotte Walser, Washington

Auf manchen Videos aus Minneapolis ist zu sehen, wie Protestierende die Agenten der Einwanderungsbehörde ICE mit Schneebällen bewerfen. Die meisten Aufnahmen zeigen Menschen, die das Geschehen filmen. Einige rufen dabei „Schande!“ Ist das erlaubt?

USA
:USA: Eine Demokratie erlischt

Donald Trump regiert im ersten Jahr seit seiner Wiederwahl wie aus dem Handbuch des Autokraten. Ein Spuk in neun Kapiteln.

SZ PlusVon Peter Burghardt, Boris Herrmann und Charlotte Walser (Text) und Felix Hunger (Illustration)

