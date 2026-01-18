Auf manchen Videos aus Minneapolis ist zu sehen, wie Protestierende die Agenten der Einwanderungsbehörde ICE mit Schneebällen bewerfen. Die meisten Aufnahmen zeigen Menschen, die das Geschehen filmen. Einige rufen dabei „Schande!“ Ist das erlaubt?
Proteste in Minneapolis
Seit Tagen demonstrieren in Minneapolis Bürger gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE. Nun hat eine Richterin den Einheiten untersagt, gegen friedlich Protestierende vorzugehen.
Charlotte Walser, Washington
