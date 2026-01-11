Die letzten Sekunden im Leben von Renee Nicole Good sind ziemlich genau dokumentiert, sie bewegen nicht nur Amerika. Millionen Menschen haben in mehreren Videos gesehen, wie diese unbewaffnete Frau am Mittwoch in Minneapolis von einem vermummten Beamten der Einwanderungsbehörde ICE erschossen wurde. Wer sich das aus allen Winkeln ansieht, der kann kaum Zweifel haben, dass da ein Polizist ohne Not einen Menschen getötet hat. Aber dieses gespaltene Land mag sich nicht mal darauf einigen.