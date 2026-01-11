Die letzten Sekunden im Leben von Renee Nicole Good sind ziemlich genau dokumentiert, sie bewegen nicht nur Amerika. Millionen Menschen haben in mehreren Videos gesehen, wie diese unbewaffnete Frau am Mittwoch in Minneapolis von einem vermummten Beamten der Einwanderungsbehörde ICE erschossen wurde. Wer sich das aus allen Winkeln ansieht, der kann kaum Zweifel haben, dass da ein Polizist ohne Not einen Menschen getötet hat. Aber dieses gespaltene Land mag sich nicht mal darauf einigen.
Tote Frau in Minneapolis„Geh' lieber was zu Mittag essen“
Es sind nun viele Videos veröffentlicht, die zeigen, wie ein ICE-Beamter in Minneapolis eine Frau erschießt. Bisher stützt nichts die Version von Präsident Trump, seiner Heimatschutzministerin oder von Vizepräsident Vance, es sei ein Fall linken Terrors gewesen.
Von Peter Burghardt, Washington
USA:Minneapolis trauert um getötete Mutter – in Portland fallen Schüsse
In Minneapolis fordern Protestierende Gerechtigkeit für die 37-jährige Renee Nicole Good, die von einem ICE-Beamten erschossen wurde. In Portland feuern Bundesbeamte auf zwei weitere Menschen.
