Das gibt die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern in einer Kabinettssitzung in Schwerin bekannt.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat Brustkrebs und legt deswegen ihr Amt als kommissarische SPD-Chefin nieder. Das gab sie bei einer Kabinettssitzung am Dienstag in Schwerin bekannt, wie die Staatskanzlei mitteilte.

"Die gute Nachricht ist: Dieser Krebs ist heilbar. Allerdings ist dafür eine medizinische Behandlung notwendig. Dies wird dazu führen, dass ich in den kommenden Monaten nicht an allen Tagen öffentliche Termine wahrnehmen kann. Ich habe deshalb die Ministerinnen und Minister gebeten, mich an diesen Tagen zu vertreten", erklärte Schwesig in einem schriftlichen Statement auf der Website der Staatskanzlei.

Darin heißt es weiter: "Nach intensiven Gesprächen mit meinen behandelnden Ärzten bin ich sehr zuversichtlich, dass ich wieder vollständig gesund werde. Deshalb habe ich mich entschieden, das Amt der Ministerpräsidentin und auch den Parteivorsitz hier im Land weiter auszuüben."

Es sei jedoch auch klar, dass sie in den kommenden Monaten ihre Kräfte auf Mecklenburg-Vorpommern, ihre Gesundheit und ihre Familie konzentrieren müsse, sagte die 45 Jahre alte Schwesig dazu, warum sie ihre Parteiämter auf Bundesebene nun aufgibt.

Der frühere Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering, schlug Schwesig als seine Nachfolgerin vor, als er sich im Mai 2017 selbst wegen einer Erkrankung an Lymphdrüsen-Krebs vorrübergehend zurückzog und das Amt als Ministerpräsident niederlegte. Nach einer Therapie kehrte Sellering im Dezember 2017 in die Landespolitik zurück.