Sachsen-Anhalts AfD-Landtagsfraktion hat nun auch offiziell Ulrich Siegmund für die Wahl des Ministerpräsidenten beim Parlament vorgeschlagen. Bereits in der vergangenen Woche hatte Siegmund angekündigt, sich am 8. Dezember als Ministerpräsident zur Wahl zu stellen. Wird er tatsächlich gewählt, wäre er Deutschlands erster, von der AfD gestellter Ministerpräsident – bisher ist aber völlig offen, ob er eine Mehrheit bekommen könnte. Siegmund bräuchte im ersten oder im zweiten Wahlgang 42 Stimmen und damit drei Stimmen aus anderen Fraktionen – gewählt wird in geheimer Wahl. Dass Siegmund Stimmen von SPD, Grünen oder Linken bekommt, gilt als ausgeschlossen. Bei der CDU-Fraktion wollen 14 von 15 Abgeordneten in den ersten beiden Wahlgängen den Saal verlassen, das BSW will sich enthalten. Damit ist offen, wie der AfD-Kandidat am 8. Dezember zu einer Mehrheit kommen könnte.

Scheitern die ersten beiden Wahlgänge, muss der Landtag innerhalb von 14 Tagen über ein vorzeitiges Ende der Wahlperiode abstimmen. Findet sich dafür eine Mehrheit, käme es zu Neuwahlen. Gibt es dafür keine Mehrheit, folgt unverzüglich ein dritter Wahlgang. Dann reicht eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen für die Wahl zum Ministerpräsidenten.

Die Linke im Landtag schlug Eva von Angern offiziell als Kandidatin für das Amt der Ministerpräsidentin vor. Die Fraktion reichte ihren Wahlvorschlag am Vormittag im Parlament ein. Angern ist Vorsitzende der Linke-Landtagsfraktion in Magdeburg. „Wir wollen Ulrich Siegmund nicht unsere Heimat überlassen“, sagte Angern. Sie habe CDU, SPD und Grünen ein Gespräch angeboten. „Wer Siegmund nicht will, kann mich wählen, das gilt auch fürs BSW.“