Ministerpräsidentenkonferenz:"Das Motto muss sein: Let's go"

Die Länderchefs wollen bei ihrem Treffen am Donnerstag auf mehr Tempo und Klarheit beim Bund drängen. Einer fehlt in Hannover aber: der Kanzler.

Von Peter Fahrenholz

Vor Corona standen Ministerpräsidentenkonferenzen (MPK) nur selten im Fokus des öffentlichen Interesses. Aber seit während der Pandemie in stundenlangen Sitzungen um die richtige Linie gerungen wurde, Details immer wieder schon aus den laufenden Beratungen durchgestochen wurden und am nächsten Tag von einem einheitlichen Kurs meist keine Rede mehr war, ist die MPK zu einer weiteren Bühne für politische Auseinandersetzungen geworden. Auch bei dem letzten Treffen Anfang Oktober war es wieder so. Die MPK endete nach großem Streit um die Finanzierung der diversen Entlastungspakete, bei dem die Länder geschlossen gegen den Bund standen, als Fehlschlag.

Die Schuld daran trug aus Sicht der Länder die Bundesregierung. Denn weil sich in Berlin die Entscheidungsprozesse um die richtigen Instrumente im Kampf gegen die explodierenden Energiepreise ewig hingezogen, lag zum Zeitpunkt der MPK Anfang Oktober noch kein fertiges Paket vor, aus dem sich hätte konkret errechnen lassen, wie sich die Entlastungsmaßnahmen insgesamt auf die Länderhaushalte auswirken. Und mehr Geld für die Länder wollte der Bund auf keinen Fall herausrücken.

Wenn sich an diesem Donnerstag die Länderchefinnen und -chefs unter Leitung des amtierenden MPK-Vorsitzenden Stephan Weil (SPD) in Hannover treffen, hat sich an der Ausgangsituation nicht viel geändert. Die Fronten zwischen Bund und Ländern scheinen so verhärtet wie lange nicht. "Es herrscht eine dröhnende Sprachlosigkeit", sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). "So unfreundlich wie jetzt war der Bund noch nie zu den Ländern." Klar, dass Söder die Schuld daran der Ampel in Berlin gibt. "Die Ampel und der Bundeskanzler suchen eher die Konfrontation." Das sei unter Angela Merkel ganz anders gewesen.

Söder kritisiert, dass Scholz nicht dabei sein wird

Das sieht der SPD-Ministerpräsident Stephan Weil, der versuchen muss, als Sitzungsleiter wenigstens ein paar Themen voranzubringen, natürlich nicht so scharf. Aber auch Weil räumt ein, dass zwischen Bund und Ländern "eine Menge Fragen offen" seien. "Es gibt eine Fülle von Punkten, wo wir entweder Änderungsbedarf oder Ergänzungsbedarf sehen", sagt Weil.

Weil zählt dazu etwa die völlig unklaren Auswirkungen einer Strompreisbremse oder die Frage, warum die Gaspreisbremse erst im März greifen soll und was bis dahin gemacht wird. Auch bei den großen Finanzbrocken wie einer Kostenaufteilung beim Wohngeld, mehr Mitteln für den öffentlichen Nahverkehr oder den gestiegenen Unterbringungskosten für Flüchtlinge gibt es bislang keine Bewegung.

Ob sich das bei der MPK ändert, ist fraglich. Denn das Treffen ist zwar keine reine Arbeitssitzung der Länder untereinander, weil von der Bundesregierung Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner dazustoßen werden. Aber der wichtigste Akteur fehlt: Bundeskanzler Olaf Scholz. Söder kritisiert die Abwesenheit des Kanzlers. Der Bundesregierung hätte die Chance gehabt, neue Vorschläge vorzulegen. "Wir tappen alle ein wenig im Dunklen", sagt Söder über mögliche neue Positionen des Bundes . Auch Weil dämpft die Erwartungen an einen großen Durchbruch. "Es ist völlig klar, dass bei dieser MPK in wesentlichen Fragen noch keine Entscheidungen fallen", sagt er.

Die Länder sind sich weiterhin in den wesentlichen Punkten einig, ganz egal, welche Koalition dort jeweils regiert. "Wir werden sicherlich zu einer gemeinsamen Lösung kommen", sagt Weil über die Position der Länder. Die Länder wollen den Druck auf den Bund erhöhen, endlich zu klaren Entscheidungen zu kommen. "Das Signal der Länder an den Bund wird sein: Bitte macht mehr Tempo." Die Länder seien ihrerseits bereit, die notwendigen Schritte zu beschleunigen. "Das Motto muss sein: Let's go", sagt Weil. Auch Söder drängt auf mehr Tempo und mehr Klarheit in Berlin. "Die Länder sind einfach enttäuscht", sagt der CSU-Mann.