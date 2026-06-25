Am Donnerstag haben in Berlin die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) beraten, namentlich über Finanzfragen. Vor dem Treffen sah ein Beschlussentwurf einer Arbeitsgruppe zwischen Bund und Ländern vor, dass der Bund finanzielle Auswirkungen von Bundesgesetzen auf die Haushalte der Kommunen und der Länder in Höhe von 75 Prozent kompensiert, falls sich die Folgen auf mindestens 250 Millionen Euro jährlich belaufen. Mehrere Länderchefs äußerten am Donnerstag Kritik an diesen Vorschlägen, diese kämen den Ländern nicht ausreichend entgegen. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Gordon Schnieder (CDU), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, zeigte sich vor der Runde im Kanzleramt aber „guter Dinge“, dass man bei den Beratungen zu einer Lösung kommen werde. Es sei wichtig für Länder und Kommunen, dass die Kosten, etwa für Sozialleistungen, nicht „weiter davon laufen“, sagte Schnieder.