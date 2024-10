Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer haben weitere Maßnahmen zur besseren Steuerung der Migration gefordert. In einem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Leipzig plädierten sie in der Asylpolitik unter anderem für die Fortsetzung der Grenzkontrollen und weitere Abschiebungen nach Afghanistan, Syrien und in die Türkei. Bei der von der CDU erhobenen Forderung nach Zurückweisungen an der Grenze erzielten die Regierungschefs dagegen keine Einigung. Die Regierungschefs hatten seit Mittwoch in Leipzig getagt, Sachsen hat seit dem 1. Oktober den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz inne. Ein wichtiges Thema der MPK waren auch der Rundfunkbeitrag, der vorerst nicht erhöht wird, und die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Außerdem forderten die Regierungschefs der Länder vom Bund eine Verlängerung des Digitalpakts für Schulen. Besorgt äußerten sie sich über die finanzielle Lage der Kommunen.