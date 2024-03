Von Markus Balser, Berlin

Als Olaf Scholz am Mittwoch das Podium in der hessischen Landesvertretung in Berlin betrat, war die Stimmung gelöst. "Gute, konstruktive und zügige Beratungen" mit den 16 Länderchefs habe er gerade erlebt, sagte der Bundeskanzler am Ende des Bund-Länder-Gipfels zur Migration und lächelte in die Kameras. Die Gespräche hätten gezeigt, wie viel der Regierung in den vergangenen Monaten bereits gelungen ist, sagte der SPD-Politiker. Seine Regierung verantworte die grundlegendsten Veränderungen in der Migrationspolitik seit 20 oder 25 Jahren. Man sei weggekommen von einem politischen Irrweg, nämlich zu glauben, Maßnahmen brächten ja ohnehin nichts, lobte Scholz weiter. Aber man dürfe jetzt nicht die Hände in den Schoß legen.