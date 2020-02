Ministerpräsident/inn/en in Not (von links oben im Uhrzeigersinn): Andrea Ypsilanti (SPD), Reinhard Höppner (SPD), Heide Simonis (SPD), Reiner Haseloff (CDU), Christine Lieberknecht (CDU) und Volker Bouffier (CDU)

Einerseits kann das brachiale Bonmot vom "Heide-Mörder" kaum jemand noch hören, andererseits bleibt es bemerkenswert, wenn ein parlamentarischer Vorgang so viel Aufmerksamkeit erfährt wie die gescheiterte Wiederwahl von Heide Simonis im Jahr 2005.

Nach zwölf Jahren im Amt als erste Frau überhaupt an der Spitze einer Landesregierung erhielt Simonis in vier Wahlgängen im Landtag in Schleswig-Holstein nicht die erforderliche Mehrheit. Ihre Nicht-Wahl gilt bis heute als Referenzgröße für spektakuläre politische Abstimmungsniederlagen. Das hat weniger mit ihrem damaligen Konkurrenten Peter Harry Carstensen (CDU) zu tun, und auch nicht so viel mit dem Versuch von Simonis, dem rot-grünen Bündnis durch Hinzunahme des Südschleswigschen Wählerverbandes zu einer Mehrheit zu verhelfen. Mehr hat es damit zu tun, dass der "Heide-Mörder" bis heute weder identifiziert noch gefasst ist, jene Person also, die dafür verantwortlich ist, dass Simonis nicht die benötigten 35 Stimmen erhielt, sondern nur 34.

Im Hessischen Landtag wählte sogar ein gewisser Max Mustermann mit

Es wird vermutlich weder Simonis rückwirkend beruhigen noch Bodo Ramelow vor seinem Versuch einer Wiederwahl, dass es auch in den Jahren nach dem Drama in Kiel immer wieder überraschend eng zuging in Landtagen.