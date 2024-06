Unter dem Eindruck starker Zugewinne der in Teilen rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) bei der Europawahl wächst der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), den Kurs in der Migrationspolitik zu verschärfen. Vor Beratungen mit Scholz verständigten sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag auf Forderungen auch zur umstrittenen Auslagerung von Asylverfahren außerhalb Deutschlands. Die Bundesregierung werde gebeten, „konkrete Modelle zur Durchführung von Asylverfahren in Transit- und Drittstaaten zu entwickeln und dabei insbesondere auch dafür erforderliche Änderungen in der EU-Regulierung sowie im nationalen Asylrecht anzugehen“, hieß es in einem gemeinsamen Beschluss. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sprach von einer „sehr klaren Erwartung an den Bund, tätig zu werden“. Sein niedersächsischer SPD-Kollege Stephan Weil dämpfte die Erwartungen. Die Vorstellung sei falsch, ein großer Teil der Zuwanderungsprobleme könne „gelöst werden über Dritt- oder Transitstaaten“.

Vor allem die unionsgeführten Länder forderten einen radikalen Kurswechsel und deutlich härtere Asylmaßnahmen: „Diejenigen, die kein Recht haben, hier zu sein, dürfen nicht mehr kommen“, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in Berlin. Der Bund solle nun auch Asylverfahren in Drittstaaten ermöglichen, forderte Wüst. „Niemand hat gesagt, dass das über Nacht geht und einfach ist. Aber wir leben in einer Zeit großer Fluchtbewegungen“, betonte er. Hundert Millionen Flüchtlinge würden sich weltweit Jahr für Jahr auf den Weg machen. „Das wird bleiben“, sagte Wüst. „Deshalb müssen wir uns auch schwierigen Lösungen stellen.“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ging noch weiter und forderte Sofortabschiebungen und Sofortarrest für schwerkriminelle Straftäter und Gefährder. Die Bundesregierung solle auch „sofort“ direkte Verhandlungen mit der afghanischen und der syrischen Regierung über Abschiebungen aufnehmen – nicht über Umwege. Wer ein Signal gegen Extremisten setzen wolle, müsse nun handeln, mahnte Söder und forderte, Asylverfahren auch konsequent in Drittstaaten auszulagern. „Nicht nur tagen, nicht nur reden, sondern entscheiden“, verlangte Söder.

Usbekistan : Der gute Nachbar Usbekistan war Deutschland schon einmal behilflich als Zwischenstopp auf dem Weg nach Afghanistan. Nun könnte das zentralasiatische Land für Berlin wieder interessant werden. Von Frank Nienhuysen

Niedersachsens Ministerpräsident Weil verwies auf einen Sachverständigenbericht des Bundesinnenministeriums. Die Sachverständigen hätten einen „ganzen Sack voller Probleme zusammengetragen“, sagte Weil. Zwar schließe die Rechtslage „Modelle zur Feststellung des Schutzstatus von Geflüchteten in Dritt- oder Transitstaaten“ nicht grundsätzlich aus, heißt es in dem Bericht für die Länderchefs, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Doch das Ministerium verweist auf „vielfältige rechtliche und praktische Hindernisse“. So ist von einem „enormen Personalaufwand“ bei Abschiebungen die Rede. Zudem könnten sich Fluchtrouten verlagern und sich Asylsuchende „vermehrt in die Illegalität“ begeben. Beim Ruanda-Modell nach britischem Vorbild, das das Auslagern des gesamten Asylverfahrens an Drittstaaten vorsieht, stünden „hohe finanzielle Kosten“ einem geringen Nutzen gegenüber, weil die Zahl der Personen im Drittstaatenmodell gering sei.

Auch das sogenannte Albanien-Modell, bei dem Deutschland nach dem Vorbild Italiens seine Asylverfahren selbst in eigenen Zentren in Drittstaaten verlagern würde, stößt in dem Gutachten auf Kritik. Wenn sich Deutschland für ein solches Modell entscheiden würde, wäre dies demnach kompliziert und teuer. Zudem sei die Abschreckungswirkung der Maßnahmen fraglich. Am Rande der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern in Potsdam dämpfte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die Erwartungen an solche Modelle. Sie könnten ein „Bausteinchen“ sein, würden aber die Migrationslage in Deutschland nicht komplett ändern.

Mit der Bezahlkarte soll es bis zu 50 Euro Bargeld geben

Nach kontroversen Verhandlungen verständigten sich die Länderchefs auch auf eine gemeinsame Linie bei den Details der Bezahlkarte für Flüchtlinge. Umstritten war zunächst, wie viel Bargeld die Karteninhaber abheben dürfen. „Im Sinne einer Einheitlichkeit“ verständigten sich die Länderchefs schließlich auf 50 Euro für jede volljährige Person. Diesen Betrag kritisieren Länderregierungen mit grüner Beteiligung wie Bremen als zu niedrig. Die Bezahlkarte soll Geldtransfers in die Herkunftsländer verhindern, die als Anreiz gelten, in Deutschland Asyl zu beantragen.

Bundeskanzler Scholz hat wiederholt darauf verwiesen, dass die Ampelkoalition bereits wesentliche Veränderungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht habe. Man habe „sehr weitreichende Entscheidungen getroffen, die jetzt alle Stück für Stück ihre Wirksamkeit entfalten“, hatte er am Dienstag nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer in Wittenberg betont.