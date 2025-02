Ihre Nerven möchte man haben. Seit Wochen, ach was, seit Monaten hagelt es Kritik an Daniela Santanchè, der Mailänder Unternehmerin, die in der Regierung von Giorgia Meloni Ministerin für den Tourismus ist. Das ist in diesem Land mit seiner einzigartigen Mischung von Kultur, Natur und Geschichte nicht das unwichtigste Amt. Man kann auch nicht sagen, dass Santanchè ihre Aufgabe nicht ernst nimmt. Beinahe jeden Tag ist sie unterwegs, besucht Tourismus-Events und große Messen und wirbt im In- und Ausland für Italien. Wohin sie aber kommt, wird sie gefragt, wann sie denn nun zurücktrete. Sie reagiert dann wahlweise amüsiert oder gereizt und sagt Dinge wie: „Sie sehen doch, wie ich hier meinen Job mache. Also bin ich ja wohl noch im Amt.“