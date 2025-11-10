Es ist ein überraschender Vorstoß. Und er betrifft mehrere Millionen Menschen. Der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe in der Unionsfraktion, Stefan Nacke, verlangt die weitgehende Abschaffung von Minijobs. „Zu viele Menschen stecken in der Minijob-Falle – das dürfen wir nicht länger hinnehmen“, sagte Nacke der Süddeutschen Zeitung. „Minijobs gehören abgeschafft, wo sie reguläre Arbeit verdrängen.“ Was einst gut gedacht gewesen sei, habe sich „zu einem Systemfehler entwickelt“.
Zwischen sechs bis acht Millionen Menschen arbeiten in Deutschland lediglich als geringfügig Beschäftigte. Die Arbeitnehmergruppe in der Unionsfraktion möchte das ändern.
Debatte innerhalb der CDU:„Das Aufstiegsversprechen ist seit mindestens 20 Jahren tot“
Die Beliebtheit der Regierung sinkt, die Nervosität in der CDU steigt. Der Chef des Arbeitnehmerflügels befürchtet, dass die Partei zwischen AfD und Linken aufgerieben wird. Fragen von Mieten und Eigentum müssten deshalb ins Zentrum gerückt werden.
