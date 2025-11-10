Zwischen sechs bis acht Millionen Menschen arbeiten in Deutschland lediglich als geringfügig Beschäftigte. Die Arbeitnehmergruppe in der Unionsfraktion möchte das ändern.

Es ist ein überraschender Vorstoß. Und er betrifft mehrere Millionen Menschen. Der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe in der Unionsfraktion, Stefan Nacke, verlangt die weitgehende Abschaffung von Minijobs. „Zu viele Menschen stecken in der Minijob-Falle – das dürfen wir nicht länger hinnehmen“, sagte Nacke der Süddeutschen Zeitung. „Minijobs gehören abgeschafft, wo sie reguläre Arbeit verdrängen.“ Was einst gut gedacht gewesen sei, habe sich „zu einem Systemfehler entwickelt“.