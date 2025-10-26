Zum Hauptinhalt springen

Krieg in der UkraineWie Menschen unter Minen leiden

Lesezeit: 5 Min.

Tatjana und Wolodomir Priadika sind als Renter in das Dorf ihrer Geburt zurückgekehrt und haben die russische Besatzung überstanden. Ihre Heimat ist eine andere heute, auch wegen der vielen Minen, die das Leben in Gefahr bringen.
Tatjana und Wolodomir Priadika sind als Renter in das Dorf ihrer Geburt zurückgekehrt und haben die russische Besatzung überstanden. Ihre Heimat ist eine andere heute, auch wegen der vielen Minen, die das Leben in Gefahr bringen. (Foto: Florian Hassel)

Die explosiven Hinterlassenschaften des Krieges stören auch das Leben in den  letzten Winkel in der Ukraine : Besuch in einem Dorf, in dem Ziegen nicht mehr frei laufen können,  Häuser gesperrt sind  – und Minen sogar die Farbe des Honigs verändern.

Von Florian Hassel, Kiew

Slava Kolenda weiß noch genau, wann er mit seinen Bienen das letzte Mal auf einer Ausstellung war. „Es war der 20. Februar 2022“, sagt Kolenda, 48, der mit seiner Mutter Walentina rund 50 Kilometer südöstlich von Charkiw lebt, im Dorf Mykolajiwka im Osten der Ukraine. „Zwei Tage später waren die Russen da.“

