Die explosiven Hinterlassenschaften des Krieges stören auch das Leben in den letzten Winkel in der Ukraine : Besuch in einem Dorf, in dem Ziegen nicht mehr frei laufen können, Häuser gesperrt sind – und Minen sogar die Farbe des Honigs verändern.

Slava Kolenda weiß noch genau, wann er mit seinen Bienen das letzte Mal auf einer Ausstellung war. „Es war der 20. Februar 2022“, sagt Kolenda, 48, der mit seiner Mutter Walentina rund 50 Kilometer südöstlich von Charkiw lebt, im Dorf Mykolajiwka im Osten der Ukraine. „Zwei Tage später waren die Russen da.“