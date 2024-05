Der Verein Yoga Vidya muss drei früheren Mitarbeitern Gehalt nachzahlen. Das entschied das Landesarbeitsgericht Hamm. Der laut Eigenwerbung größte Anbieter von Yogaseminaren in Europa hat über Jahre in seinen Ashrams und Zentren Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weit unterhalb des Mindestlohns bezahlt. Begründung: Es handle sich nicht um echte Arbeitsverhältnisse, sondern um einen Dienst in einer religiösen Gemeinschaft. Zudem hätten die Beschäftigten freie Kost und Logis erhalten. Zwei Mitarbeiterinnen klagten gegen die Praxis, über die WDR und Süddeutsche Zeitung berichteten, bis vor das Bundesarbeitsgericht in Erfurt und bekamen im Frühjahr 2023 recht. Das Landesarbeitsgericht Hamm legte nun fest, dass der Verein den beiden sowie einem weiteren Ex-Mitarbeiter die Differenz zum Mindestlohn über mehrere Jahre ausgleichen muss - es sind bis zu 43 000 Euro.