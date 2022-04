Dreimal steigt der Mindestlohn dieses Jahr - bis zwölf Euro die Stunde, so das Versprechen von Olaf Scholz. Zahlen belegen: Es wird nicht immer so viel gezahlt wie vorgeschrieben. Unterwegs mit Menschen, die das kontrollieren.

Von Roland Preuß, Berlin

Kati Ziller hat alles durchgeplant: Auf welcher Route die Autos anfahren, wer den Hintereingang bewacht, wer in den Keller geht. Zwölf Zollbeamte haben sich an diesem Nachmittag versammelt, irgendwo in Berlin. Die Vorhut in Zivil steigt in gewöhnliche Autos, die Nachhut bilden weiß-grüne VW-Busse, wie man sie von der Polizei kennt - nur dass groß "Zoll" darauf steht. Einsatzleiterin Ziller lässt losfahren, Ziel Sonnenallee, Berlin-Neukölln. "Das ist definitiv der spannendste Teil", sagt Zillers Mitarbeiter Nils Hänisch. "Man weiß letztlich nie, was einen dort erwartet."