Gemüsebauer Peter Höfler zahlt seinen Erntehelfern 14 Euro pro Stunde. Aber mit dem Anstieg des Mindestlohns wird er seine Gehälter deutlich erhöhen müssen. Jetzt macht er sich Sorgen um die Zukunft seines Familienbetriebes.

Von Benedikt Peters, München

Peter Höfler hat angefangen zu grübeln. Er wird seinen Arbeitern nächstes Jahr mehr zahlen müssen, das weiß er seit einigen Tagen; 14,50 Euro pro Stunde vielleicht, ein Jahr später dann noch einmal mehr. Dann wird es in Richtung 15 Euro gehen. Und er fragt sich, so sagt er es dieser Tage am Telefon: „Wie lange geht das noch gut?“