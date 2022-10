Millionen Menschen können sich über den neuen Mindestlohn von zwölf Euro freuen. Doch bei wem kommt er tatsächlich an? Denn auch bei den Kontrolleuren vom Zoll herrscht Fachkräftemangel.

Von Benedikt Peters, München

Für viele Arbeitnehmer gilt er als großer Erfolg: Seit dem vergangenen Samstag gibt es den neuen Mindestlohn von zwölf Euro, er bedeutet für sechseinhalb Millionen Menschen in Deutschland eine kräftige Gehaltserhöhung. Und das in Zeiten, in denen hohe Inflation und Energiekrise die Kaufkraft der Menschen schrumpfen und ihre Sorgen vor dem Winter wachsen lassen.