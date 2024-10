Desinformation:Laser-Lügen und anderer Unfug

In den Weiten des Internets macht natürlich jedweder Blödsinn zum neuesten Hurrikan die Runde, noch dazu stehen die amerikanischen Wahlen bevor. Da heißt es also unter anderem, so ein Wirbelsturm sei durch Laser hervorgerufen worden, vermutlich von den Demokraten. Zu den Anhängern der irrsten Thesen gehört eine republikanische Abgeordnete, was auch nicht weiter überrascht, denn es handelt sich um Marjorie Taylor Greene.

2018 verbreitete sie, damals noch ohne Mandat, die Theorie, dass „Laserstrahlen oder blaue Lichtstrahlen“ Kaliforniens Wälder in Brand gesetzt hätten, und zwar aus dem Weltraum. Entsandt von einer Rothschild-Firma, womit auch das antisemitische Narrativ bedient war. Inzwischen sitzt sie im Repräsentantenhaus und legte nun erst im Zuge des Hurrikans Helene nach: „Ja, sie können das Wetter kontrollieren“, schrieb sie auf X, dem Netzwerk des Trump-Anhängers Elon Musk. „Es ist lächerlich, wenn jemand lügt und behauptet, es sei nicht möglich.“

„Menschen können keine Hurrikane erschaffen oder kontrollieren.“

Jetzt schrieb sie am Mittwoch, als Milton auf Florida zuraste, dass „sie“, also offenbar die Wetterkontrolleure, auf der Homepage der Nationalen Behörde für Ozeanische und Atmosphärische Verwaltung zu finden seien. Ihrem Kollegen Carlos Gimenez, einem Republikaner aus Floridas Süden, war das dann doch zu viel. Ebenfalls auf X schrieb er danach diesen Hinweis: „Menschen können keine Hurrikane erschaffen oder kontrollieren“, erläuterte er. „Jeder, der glaubt, dass er das kann, muss seinen Kopf untersuchen lassen.“

So geht es zu im Amerika 2024, kaum mehr als vier Wochen vor dem Wahlduell von Kamala Harris und Donald Trump. Das ist erstklassiger Stoff für Satiriker. „Donald Trump hat uns an einen Punkt gebracht, an dem wir uns nicht einmal mehr über das Wetter einigen können“, stellte der Jimmy Kimmel, einer der Late-Night-Show-Stars Amerikas, fest. Trump solle mit solchen Leuten auf einer Insel leben. „Hört zu, Dummköpfe, die Regierung kann das Wetter nicht kontrollieren“, spottete Kimmel. „Die einzige Person, die das Wetter kontrollieren kann, ist Beyoncé.“

Er erinnerte auch daran, dass kürzlich elf Republikaner im Kongress dagegengestimmt hätten, der nationalen Katastrophenschutzbehörde Fema zusätzliche Milliarden zur Verfügung zu stellen. „Dann, als Hurrikan Helene zu Besuch kam, unterzeichneten sie alle einen Brief, in dem sie Präsident Biden um Bundesmittel baten. So ist es jetzt.“ Selbstverständlich gehört auch der republikanische Abgeordnete Matt Gaetz aus Florida zu jenen Leuten, die erst eine weitere Finanzierung von Fema ablehnten und dieser nun vorwirft, sie verschwende Steuergeld.

Damit liegt der Scharfmacher Gaetz ganz in Trumps Trend. Der frühere Präsident und erneute Präsidentschaftskandidat der Republikaner unterstellt der Biden-Administration seit Tagen, sie unterstütze „illegale Migranten“, statt Opfern der Hurrikane zu helfen. Nur 750 Dollar bekämen die Betroffenen, behaupten Trump und sein Anhang, Eigentum werde beschlagnahmt. Da würden „rücksichtslos, unverantwortlich und unerbittlich Desinformationen und Lügen verbreitet“, konterte Joe Biden am Donnerstag die Behauptungen Trumps, für die es keinerlei faktische Grundlage gibt. „Es ist bizarr. Sie müssen damit aufhören. Ich meine, sie sind so verdammt unamerikanisch mit der Art, wie sie über dieses Zeug reden.“ Die Gesetzgeber sollten sich jetzt lieber rasch um weitere Mittel für den Notfall bemühen.

Das Nothilfeagentur Fema hat auf ihrer Website inzwischen sogar ein Kapitel unter dem Titel „Hurrikan-Gerüchte-Reaktion“ eingerichtet und bittet darauf, nur seriösen Quellen zu vertrauen. Die Katastrophenhilfe werde über den Disaster Relief Fund finanziert, einen speziellen Fonds für Katastropheneinsätze, informiert die Behörde. „Die Gelder des Katastrophenhilfefonds wurden nicht für andere, nicht katastrophenbezogene Maßnahmen abgezweigt.“

Das Wall Street Journal berichtet zudem von rechtsextremen Vereinigungen, die als Helfer auftreten. Patriot Front heißt demnach eine davon. „Ganz klar weiße Rassisten“, sagt in dem Beitrag Jeff Williams, der Bürgermeister von Horseshoe Beach. „Man sieht diese hyperlokalen Milizen, diese regierungsfeindlichen Gruppen, die dieses massive Misstrauen, die Panik, die Angst und die Unruhen nutzen können, um zu rekrutieren“, konstatiert Jon Lewis, ein Extremismusforscher von der George Washington University in der US-Hauptstadt.

Harris wirft Gouverneur DeSantis „politische Spielchen“ vor

Jeden, der versuche, „die Verzweiflung unserer amerikanischen Mitbürger auszunutzen“, werde man zur Rechenschaft ziehen, verspricht Biden. Egal, ob es sich um Unternehmen handle, die Wucherpreise verlangten, oder Menschen, die ihre Nachbarn betrügen wollten. Biden und Harris besprechen sich mit Gouverneuren, Landräten und Bürgermeistern, wobei der Kontakt zwischen der Demokratin Harris und dem Republikaner DeSantis in Florida offenbar nicht ganz so optimal klappt.

Sie nannte es „völlig unverantwortlich und egoistisch“, in solchen Krisensituationen „politische Spielchen zu treiben“, als DeSantis nach Helene offenbar ihre Anrufe nicht entgegennahm. Die Vizepräsidentin spiele da keine Rolle, zürnte Floridas Gouverneur daraufhin bei Fox News, sie wolle in Florida wohl „mit dem Fallschirm abspringen“.

Dass Milton und Helene so heftig werden konnten, weil sich die Temperaturen des Meereswassers in der Karibik in den vergangenen Jahren merklich erhöht haben als Folge der Klimaveränderungen – das wiederum hört man von Trump und seinen Freunden nicht. Stattdessen schwelgen sie lieber in Verschwörungstheorien. „Hat schon mal jemand darüber nachgedacht, Amerika auszustecken und wieder einzustecken?“, fragte deshalb der Fernsehmann Kimmel. „Denn es könnte einen Neustart gebrauchen.“