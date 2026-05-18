Etwa zwei Millionen Mädchen und Jungen in Somalia sieht Save the Children von Hunger bedroht. Erstmals seit vier Jahren gebe es am Horn von Afrika wieder das Risiko einer Hungersnot, warnte die Kinderrechtsorganisation in Mogadischu. Die Hälfte aller Kinder unter fünf Jahren sei akut mangelernährt oder davon bedroht. Zur Verschärfung der Hungerkrise tragen demnach ausbleibender Regen, steigende Lebensmittelpreise infolge des Iran-Konflikts, Geldentwertung sowie Vertreibungen bei. Somalische Kinder stürben an vermeidbaren Ursachen, so der Landesdirektor von Save the Children, Mohamed Mohamud Hassan. Man könne nicht einmal den dringendsten Bedarf decken. Insgesamt erfahren demnach mehr als sechs Millionen Menschen in Somalia, ein Drittel der Bevölkerung, akute Ernährungsunsicherheit. Fast zwei Millionen seien auf Notfallniveau.