Ungarn hat seine monatelange Blockade des geplanten milliardenschweren EU-Unterstützungspakets für die Ukraine aufgegeben. Die Regierung des scheidenden Ministerpräsidenten Viktor Orbán trug in Brüssel eine Entscheidung mit, die ein Darlehen in Höhe von bis zu 90 Milliarden Euro ermöglichen soll. Das teilte die zyprische EU-Ratspräsidentschaft mit. Ungarns Botschafter stimmte dem Kredit zu. Legt bis Donnerstagnachmittag kein EU-Land Widerspruch ein, ist der Kredit angenommen. Das frische Geld wird von der Ukraine für die Fortsetzung ihres Abwehrkampfes gegen Russland sowie für andere Staatsaufgaben gebraucht. Von den neuen EU-Finanzhilfen sind 60 Milliarden für verteidigungsrelevante Ausgaben vorgesehen.