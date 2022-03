Finanzpakete der Bundesregierung:Milliarden für die Seele

Die Grünen feiern die Einigung in der Bundesregierung, 200 Milliarden Euro für Klimaschutz und Energiesicherheit bereitzustellen. Dagegen regt sich in der SPD Widerstand gegen das Sondervermögen für die Bundeswehr.

Von Constanze von Bullion, Henrike Roßbach und Mike Szymanski, Berlin

Die Botschaft war nicht zu überhören. "Das nenne ich einen Erfolg", twitterte die Grünen-Fraktionsvize Lisa Paus. Gemeint war das 200-Milliarden-Euro-Paket für Klimaschutz und Energiesicherheit, auf das sich Wirtschaftsminister Robert Habeck am Wochenende mit Finanzminister Christian Lindner verständigt hat. Die Mittel sollen die Energiewende voranbringen, in den klimaneutralen Umbau von Industrie und Verkehr investiert werden und in Gebäudesanierung - aber Deutschland angesichts des Ukraine-Kriegs auch unabhängiger von Energieimporten aus Russland machen.