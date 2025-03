Nach der Bergung eines Panzers, der metertief im Schlamm versunken war, hat das US-Militär den Tod von drei der vier vermissten Soldaten in Litauen bestätigt. Die Suche nach dem vierten Soldaten auf dem Truppenübungsgelände Pabrade gehe weiter, so die europäische Kommandozentrale der US-Armee in Wiesbaden. Die vier Soldaten wurden seit vergangenen Dienstag vermisst. Sie waren nach einer Übung, bei der sie nach US-Angaben ein taktisches Training durchführten, nicht mehr auffindbar. Das litauische Militär und die Polizei starteten daraufhin mit dem US-Militär eine Suchaktion.