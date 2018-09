11. September 2018, 18:55 Uhr Militärpolitik Beklemmende Parade

Trumps Wirtschaftskrieg spannt Russland und China enger zusammen denn je. Doch ob ausgerechnet ein gigantisches Militärmanöver die unzufriedenen Russen beeindruckt, ist zweifelhaft.

Von Frank Nienhuysen

Als es neben der Nato noch den Warschauer Pakt gab, türmten sich bei den Schaubildern stets auf der einen Seite die blauen Interkontinentalraketen, Panzer, Flugzeuge, Kriegsschiffe, und auf der anderen Seite die roten. Die Türme wuchsen beängstigend hoch. Heute dreht sich neben der Rüstungsspirale auch die Manöverspirale mächtiger denn je. Nicht nur die Anzahl der militärischen Klein-, Mittel- und Großübungen steigt in schwer überblickbare Sphären, sondern auch die Zahl der beteiligten Soldaten. Bis zu 300 000 russische Militärangehörige und Tausende Panzer nehmen in diesen Tagen an der Übung Wostok 2018 teil, etwa 40 000 Soldaten manövrieren wiederum Ende Oktober bei einer entsprechenden Nato-Veranstaltung samt Partnern. Es sind Zahlenparaden, gespickt mit klaren Botschaften und deutlichen Unterschieden.

Russlands militärpolitische Demonstration lässt viele Menschen bangen, weil dieser Tage ohnehin die Großoffensive auf das syrische Idlib bevorsteht, Russland dort Luftangriffe führt, und weil die Annexion der Krim erst vier Jahre zurückliegt. Rein militärisch zu üben, Waffen zu proben - und en passant auch zur Schau zu stellen -, Soldaten auszubilden, Kommandostrukturen zu testen, all dies ist allerdings nur ein Zweck von Wostok 2018. Das politische Signal ist mindestens so gewichtig. Dafür sorgen die 3000 chinesischen Soldaten, die im Bunde mit den russischen auf die Übungsfelder in Sibirien und Fernost ausrücken.

Hunderttausende russische Soldaten sind zwar für sich genommen schon eine beeindruckende Menge, aber ohne ausländische Partner könnte das Land trotzdem recht allein gelassen wirken. Diesen Eindruck will Moskau unbedingt verhindern. Denn die Nato, ohnehin eine Allianz aus knapp 30 Staaten, übt immer wieder mit Partnern wie Georgien, der Ukraine, und im Herbst nun mit Finnland und Schweden, die mit einer Mitgliedschaft immerhin liebäugeln. Russland fällt es sehr viel schwerer, Verbündete um sich zu sammeln. Erst durch die Beteiligung Chinas am größten Militärmanöver seit Jahrzehnten erzielt Moskau mit Wostok also die erhoffte Wirkung - ein strategisches Gegengewicht zum Westen zu bilden.

Russland hat auch kaum eine Wahl. Die USA haben unter Trump ihre Sanktionen gegen Moskau verschärft statt gelockert, Russlands Verhältnis zu Europa bleibt angespannt, da lockt vor allem China. Wladimir Putin hofft jetzt auf 30 Prozent mehr Handel im Jahr, Trumps Wirtschaftskrieg stimuliert also ein Bündnis zweier Staaten, die sonst auch ein traditionelles Misstrauen pflegen.

Das selbstbewusste China hat sich nämlich zu einem trefflichen Konkurrenten für Russland entwickelt, der durch Investitionen zunehmend Einfluss im dünn besiedelten russischen Osten gewinnt. Peking löst mit seinen gigantischen Seidenstraßen-Ambitionen zudem die Staaten Zentralasiens mehr und mehr aus deren Abhängigkeit von Russland. Die Turtelei zwischen Russland und China hat also durchaus Grenzen. Nur spannen ihre Konflikte mit Amerika die beiden erst einmal enger zusammen denn je.

Vor allem Russland kann jede Unterstützung gebrauchen. Doch ob ausgerechnet ein gigantisches Militärmanöver die unzufriedene russische Bevölkerung beeindruckt, ist zweifelhaft. Die sorgt sich derzeit sehr viel mehr um ihre Renten als um die Schlagkraft von Kampfjets.