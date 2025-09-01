Chinas Hauptstadt steht still, nur die Panzer rollen. Um zehn Uhr Ortszeit beginnt am Mittwoch die größte Militärparade in der Geschichte der Volksrepublik. Staats- und Parteichef Xi Jinping wird auf der Tribüne sitzen, neben ihm der russische Präsident Wladimir Putin, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und zwei Dutzend weitere Staatschefs. Kein ranghoher Vertreter aus dem Westen wird dabei sein.

Seit Wochen wurden für Übungen immer wieder Teile der Innenstadt abgeriegelt, heimliche Handyaufnahmen zeigen Panzer, die durch Häuserschluchten donnern. Seit Montag sind Anwohner angewiesen, zu Hause zu bleiben. Schulen, Kindergärten und Büros sind teilweise geschlossen. Anlass für das Großereignis ist der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Asien und Chinas Sieg über Japan.

China präsentiert moderne Hyperschallraketen und Unterwasserdrohnen

Die Parade ist auch ein Zurschaustellen von Pekings neuer Waffen-Power und erlaubt einen seltenen Blick auf die modernisierte Ausrüstung des chinesischen Militärs. Chinas Militärausgaben belaufen sich in diesem Jahr Schätzungen zufolge auf rund 230 Milliarden Euro. Nach den USA gibt kein Land mehr Geld für seine Verteidigung aus. Gleichzeitig steht das Militär seit Jahren wegen Korruptionsaffären im Fokus, mindestens 21 ranghohe Offiziere sind seit 2022 entlassen worden, gegen zwei ehemalige Verteidigungsminister laufen Ermittlungen. Was sind das also für Streitkräfte, die China der Welt an diesem Mittwoch vorführt?

„Die Parade dient als Bühne, um die rasche Modernisierung der Volksbefreiungsarmee zu präsentieren“, sagt John Culver, Senior Fellow der US-Denkfabrik Brookings Institution, Militäranalyst und früherer CIA-Mitarbeiter in Ostasien. Neben dem Aufmarsch von mehr als 10 000 Soldaten werden hochmoderne Hyperschall-Landangriffs- und Antischiffsraketen sowie, zum ersten Mal, auch große autonome Luft- und Unterwasserdrohnen zu sehen sein. Laut Culver liegt China bei deren Entwicklung wohl in vielen Bereichen an der Weltspitze. „All dies demonstriert die Bereitschaft des Landes, notfalls auch den fortschrittlichsten Gegnern die Stirn zu bieten“, sagt der Experte.

Soldatinnen der chinesischen Volksbefreiungsarmee üben am 20. August für die Militärparade. (Foto: Johannes Neudecker/dpa)

Die meisten der Waffensysteme dürften zwar bereits aus dem Jahresbericht des US-Verteidigungsministeriums 2024 und älteren Berichten bekannt sein. „Doch Paraden erzeugen enorme mediale Aufmerksamkeit, die direkt nach Taiwan, Japan, Australien, auf die Philippinen und zu anderen Verbündeten der USA übertragen wird“, sagt Culver. Damit sende China ein klares Signal: „Das eigene Militär ist eine Macht, die respektiert werden muss, und ein Krieg mit China hätte Zerstörungskraft weit über die Taiwanstraße hinaus.“

Das Land hat sein Atomwaffenarsenal ausgebaut

Teil der Parade dürften auch Trägersysteme für Atomwaffen sein. In den vergangenen Jahren hat das Land seine Atomstreitkräfte massiv ausgebaut: von weniger als 400 Sprengköpfen im Jahr 2020 auf 600 nur vier Jahre später. Bis 2030 könnte das Arsenal auf mehr als 1000 anwachsen, bis 2035 sogar auf 1500. Dieses Tempo hat China von der kleinsten Nuklearmacht unter den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats zur drittgrößten gemacht. „Die Präsentation bei der Parade signalisiert deutlich, dass ein Krieg mit China den Einsatz hochgerüsteter Nuklearmächte gegeneinander bedeuten könnte“, sagt Culver.

Doch an der Inszenierung einer allmächtigen Armee gibt es auch Zweifel. Christian Wirth von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) hat sich mit dem Umbau des chinesischen Militärs beschäftigt, seit 2015 befindet es sich in tiefgreifenden Reformen mit dem Ziel, bis 2049 den Status einer „Weltklasse-Armee“ zu erreichen.

Verwaltung und Stäbe wurden verschlankt, die Kampfverbände in Brigaden gegliedert, die Kompetenzen zur Operationsplanung und -führung in der Zentralen Militärkommission gebündelt. „Ziel ist eine moderne Armee, die in allen Dimensionen teilstreitkräftegemeinsame Joint Operations durchführen kann“, sagt Wirth. Das heißt, dass Teilstreitkräfte wie Luftwaffe und Heer nicht nur koordiniert, sondern gemeinsam als eine Kraft agieren.

Alle wichtigen Befugnisse laufen inzwischen bei Staatspräsident Xi Jinping als Vorsitzendem der Zentralen Militärkommission zusammen, während nachgeordnete Ebenen kaum eigenständig entscheiden dürfen. Das schwächt die Befehlsketten und bremst Abläufe, weil Verantwortung immer nach oben weitergereicht wird.

„Xi Jinping traut seinen eigenen Generälen nicht“, sagt Experte Wirth

Zudem hat die chinesische Armee seit dem nur vier Wochen dauernden Grenzkrieg mit Vietnam 1979 keine realen Kampferfahrungen mehr gesammelt. Ihre tatsächliche Leistungsfähigkeit ist daher schwer einzuschätzen. Erschwert wird die Bewertung auch dadurch, dass zahlreiche Schlüsseldokumente unter Verschluss gehalten werden. „Und sowohl Analysen wie Medienberichte sind stets als Kommunikation an oder für die KP-Führung zu verstehen“, sagt Wirth.

Das zentrale Paradox liegt für den Experten im Verhältnis von Partei und Armee. Die Volksbefreiungsarmee ist eine Parteiarmee, ihre erste Priorität liegt im Machterhalt der Kommunistischen Partei, erst danach folgt die eigentliche Landesverteidigung. „Xi Jinping hat enorme Macht auf sich konzentriert. Er kann quasi alles entscheiden und hat dennoch keine wirkliche Kontrolle über die Armee“, sagt Wirth. Sie bleibe auch nach zehn Jahren Reform ein in sich geschlossenes System, über das die Parteiführung zwar absolute Kontrolle beanspruche, zugleich aber nie genau wisse, was in ihr vorgeht.

„Xi Jinping traut seinen eigenen Generälen nicht“, glaubt Wirth. Nach außen gilt die Loyalität der Streitkräfte als gesichert, doch im Ernstfall stellt sich die Frage, wer Verantwortung trägt und ob sich im Falle eines Misserfolgs Lager gegen Xi Jinping bilden. „Wie loyal ist das Militär wirklich? Nach außen wirkt es geschlossen, aber vieles ist gespielt, und Xi weiß das wohl am besten, auch aus der Erfahrung seines Vaters“, sagt der SWP-Experte. Xi Jinpings Vater war ein hochrangiger Parteikader, der zugleich mehrfach politisch verfolgt und zeitweise entmachtet wurde.

Seit Jahren zeige Xi offenes Misstrauen gegenüber der Armeeführung, mit Reden, Moralpredigten und neuen Vorgaben für politische Kommissare, die in jeder Einheit über die Loyalität zur Partei wachen. „Eigentlich müsste die Armee seine Machtbasis sein“, sagt Wirth. Und gerade dieses Misstrauen werfe die Frage auf, wie groß umgekehrt das Vertrauen seiner Leute in ihn ist.