Vor Militärübungen der USA mit Südkorea hat die selbst erklärte Atommacht Nordkorea mit harten Gegenmaßnahmen gedroht. Das Außenministerium in Pjöngjang warf beiden Ländern am Freitag vor, einen "Aggressionskrieg" vorzubereiten. Sollten die Manöver stattfinden, werde es "beispiellos ständige und starke Gegenaktionen" geben, sagte ein Ministeriumssprecher nach Berichten von Staatsmedien. Beobachter sehen dies als Hinweis auf eine neue Serie von Raketentests oder einen neuen Atomtest. Die USA und Südkorea weisen alle Vorwürfe zurück, mit den Manövern einen Angriff vorzubereiten. Das Verteidigungsministerium in Seoul kündigte für nächste Woche in Washington ein militärisches Planspiel unter dem Szenario an, dass Nordkorea Atomwaffen einsetze.