Deutschland hat im Oktober die bislang höchste Zahl an Drohnensichtungen über Militärstützpunkten verzeichnet. Dabei stünden zunehmend Einrichtungen der Marine im Fokus, sagte der Vizepräsident des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), Torsten Akmann, der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir als Bundeswehr haben kritische Infrastruktur. Momentan stellen wir fest, dass unter den Teilstreitkräften vor allem die Marine betroffen ist“, erklärte Akmann. „Der Oktober war für uns ein Höchststand an Drohnenmeldungen.“ Genaue Zahlen nannte er nicht. Auch zu den Gründen für die Schwerpunktverlagerung auf Einrichtungen der Marine äußerte er sich nicht. Zuvor waren Drohnen häufig über Stützpunkten des Heeres und der Luftwaffe gesichtet worden – auch über solchen, in denen ukrainische Soldaten ausgebildet werden.