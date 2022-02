"Das letzte Mal, dass unsere Hauptstadt so etwas erlebt hat, war 1941, als sie von Nazi-Deutschland angegriffen wurde": Ukrainische Soldaten in Kiew.

Von Paul-Anton Krüger

Die Attacke am Freitagmorgen kommt nicht unerwartet: Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat für die Nacht eine Ausgangssperre verhängt. Die U-Bahn-Stationen der Stadt mit etwa 2,8 Millionen Einwohnern dienen als Schutzräume. Von drei Uhr nachts an sei mit Luftangriffen zu rechnen. Eine Stunde später heulen die Sirenen, dann hallen wieder schwere Explosionen durch die ukrainische Hauptstadt, steigen Feuerbälle in den Himmel. Die zweite massive Angriffswelle der russischen Armee mit Raketen, Marschflugkörpern und offenbar auch Kampfjets rollt.

Von "schrecklichen Raketenangriffen" schreibt Außenminister Dmytro Kuleba am Freitagmorgen auf Twitter. "Das letzte Mal, dass unsere Hauptstadt so etwas erlebt hat, war 1941, als sie von Nazi-Deutschland angegriffen wurde." Laut einem Berater des ukrainischen Innenministers haben die ukrainischen Streitkräfte ein feindliches Flugzeug über Kiew abgeschossen - auch davon gab es Videoaufnahmen. Dass auch Saboteure unterwegs sind, darauf lässt schließen, dass das Innenministerium in Kiew mitteilte, seien in der Hauptstadt und anderswo Sabotage-Kommandos ausgeschaltet worden.

"Der Feind hat mich zur Zielscheibe Nummer eins erklärt", sagt der Präsident

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij kündigt an, ungeachtet der Angriffe und der persönlichen Bedrohung für ihn in Kiew zu bleiben. "Der Feind hat mich zur Zielscheibe Nummer eins erklärt", sagt er in einer Videobotschaft. "Meine Familie ist das Ziel Nummer zwei. Sie wollen die Ukraine politisch zerstören, indem sie das Staatsoberhaupt zerstören." Tatsächlich fokussiert sich das russische Militär augenscheinlich darauf, Kiew einzukreisen.

Man habe die Stadt von Westen her abgeschnitten, behauptet das Verteidigungsministerium in Moskau. Russische Fallschirmjäger versuchten weiter, den wichtigen Flugplatz Hostomel am Stadtrand von Kiew vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. Allerdings konnten die ukrainischen Streitkräfte durch die anhaltenden Gefechte offenbar verhindern, dass Russland größere Verbände in direkte Nähe der Hauptstadt verlegen kann. Die russischen Truppen könnten dann versuchen, die Kontrolle über Regierungsinstitutionen zu übernehmen. Präsident Wladimir Putin beschimpfte die Regierung in Kiew am Freitag als "Bande von Drogenabhängigen und Neonazis" - dass er sie stürzen will, daraus macht er keinen Hehl.

Am Vormittag meldete das ukrainische Verteidigungsministerium, russische "Saboteure" seien in den Bezirk Obolon eingedrungen, eine Schlafstadt mit grauen Betonhochhäusern im Norden des Stadtgebiets. Es gebe Gefechte, Bewohner sollten ihre Häuser nicht verlassen. Das Ministerium rief die Bevölkerung auf, Molotow-Cocktails zum Kampf vorzubereiten und russische Militärfahrzeuge zu melden.

Zugleich stießen russische Panzerverbände von Belarus aus an beiden Ufern des Dnjepr entlang nach Süden auf Kiew vor. Sie waren am Donnerstagnachmittag in die Sperrzone um das 1986 havarierte Kernkraftwerk Tschernobyl eingerückt, etwa 80 Kilometer nördlich der Stadtgrenze von Kiew. Die US-Regierung zeigte sich besorgt. Mitarbeiter dort seien Opfer einer "Geiselnahme", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Sie sei "unglaublich alarmierend und sehr besorgniserregend". Auch der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) in Wien, Rafael Grossi, zeigte sich besorgt. Experten wiesen aber darauf hin, dass eine Freisetzung von Strahlung in größerem Umfang nur zu erwarten wäre, wenn die Sarkophage über dem havarierten Reaktor zerstört würden, etwa durch ein gezieltes Bombardement.

Offenbar sind die russischen Truppen auf dieser Angriffsachse auch schon weiter vorgestoßen. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs gab es heftige Gefechte im Gebiet von Iwankiw, das etwa 40 Kilometer südwestlich von Tschernobyl liegt und etwa 50 Kilometer nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt. Dort hätten sich Fallschirmjäger einer "überwältigenden" Anzahl russischer Truppen entgegengestellt, die mit gepanzerten Fahrzeugen vorrückten. Eine Brücke sei zerstört worden, um ihren weiteren Vormarsch zu stoppen. Die US-Geheimdienste befürchten, dass die Verteidigung Kiews in wenigen Tagen unter den massiven Angriffen der russischen Armee kollabieren wird.

Die andere Front, die sie mit großer Sorge sehen, ist die im Süden des Landes. Russische Soldaten versuchen dort laut einem ukrainischen Militärsprecher, von der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim weiter Richtung Norden ins Landesinnere vorzudringen. Am Stadtrand von Melitopol seien ukrainische Streitkräfte dabei, einen weiteren Vormarsch in Richtung der am Asowschen Meer gelegenen Hafenstadt Mariupol zu verhindern. In Cherson versuchten russische Truppen demnach, den Fluss Dnjepr zu überqueren.

Droht den Ukrainern im Osten die Einkesselung?

Dieser Vorstoß könnte nach Einschätzung westlicher Geheimdienste dazu dienen, die ukrainischen Truppen einzukesseln, die entlang der mehr als 400 Kilometer langen Kontaktlinie zu den von Moskau kontrollierten Separatisten-Republiken Luhansk und Donezk stationiert sind. Die Ukraine hat dort etwa 50 000 Soldaten aufgeboten, die Hälfte ihrer Bodentruppen. Die russischen Einheiten könnten demnach versuchen, ihre Nachschubwege abzuschneiden und sie dann von hinten anzugreifen. Auf der anderen Seite der Kontaktlinie stehen die Separatisten-Milizen mit etwa 35 000 Kämpfern, die inzwischen von regulären russischen Truppen verstärkt werden.

Bislang hat Russland den Einschätzungen nach weniger als die Hälfte der im Grenzgebiet zusammengezogenen 150 000 Soldaten in die Ukraine beordert. Die Offensive könnte also verstärkt werden oder Einheiten aus dem Kampfgebiet mit solchen aus der Aufmarschzone ausgetauscht werden. Die Logistik und die Nachschublinien in der Ukraine für die dortigen Regierungstruppen sind vielerorts dagegen durch lange Staus blockiert, weil viele Menschen aus den Großstädten und aus der Ostukraine fliehen.