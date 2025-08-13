Über Schutzhelme ist die Diskussion schon lange hinaus. Seit mehr als 1000 Tagen setzt sich die Ukraine gegen den russischen Überfall zur Wehr und angesichts der dramatischen Wendungen dieses Krieges, der enormen Opferzahl und des immensen Verbrauchs an Rüstungsgütern wirkt es im Nachhinein geradezu grotesk, dass Deutschland im Winter 2022 über die Lieferung solcher 5000 Schutzhelme debattierte.
Militärhilfen für die UkraineEuropa hat die USA inzwischen überholt
Lesezeit: 2 Min.
Seit dem Überfall Russlands hat die Ukraine über 300 Milliarden Euro an Hilfen erhalten, um sich zu verteidigen. Wie viel Geld floss aus den USA, wie viel hat Europa beigesteuert? Eine Übersicht in Daten.
Von Vivien Götz
Vor Alaska-Gipfel:Europa bäumt sich auf – Selenskij überraschend in Berlin
Zusammen mit Friedrich Merz will der ukrainische Präsident in letzter Minute eine einheitliche Front gegen den Kremlchef sichern. An der Schaltkonferenz mit europäischen Staats- und Regierungschefs sowie Donald Trump nimmt er vom Kanzleramt aus teil.
Lesen Sie mehr zum Thema