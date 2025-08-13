Zum Hauptinhalt springen

Militärhilfen für die UkraineEuropa hat die USA inzwischen überholt

Lesezeit: 2 Min.

Europa und die USA sind die wichtigsten Unterstützer der Ukraine in Sachen Militärhilfe.
Europa und die USA sind die wichtigsten Unterstützer der Ukraine in Sachen Militärhilfe. (Foto: Collage: saru/SZ; Foto: AFP/Anatolii Stepanov)

Seit dem Überfall Russlands hat die Ukraine über 300 Milliarden Euro an Hilfen erhalten, um sich zu verteidigen. Wie viel Geld floss aus den USA, wie viel hat Europa beigesteuert? Eine Übersicht in Daten.

Von Vivien Götz

Über Schutzhelme ist die Diskussion schon lange hinaus. Seit mehr als 1000 Tagen setzt sich die Ukraine gegen den russischen Überfall zur Wehr und angesichts der dramatischen Wendungen dieses Krieges, der enormen Opferzahl und des immensen Verbrauchs an Rüstungsgütern wirkt es im Nachhinein geradezu grotesk, dass Deutschland im Winter 2022 über die Lieferung solcher 5000 Schutzhelme debattierte.

