Vor dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe hat Großbritannien dem Land 120.000 Drohnen für den Abwehrkrieg gegen Russland zugesagt. Bei dem bislang größten britische Drohnenpaket handle es sich um weitreichende Angriffsdrohnen, Aufklärungsdrohnen, Logistikdrohnen und solche mit maritimen Fähigkeiten, meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Regierungsangaben. „Dieser große Schwung an kampferprobten Drohnen wird den ukrainischen Streitkräften die Fähigkeiten verleihen, die sie brauchen, um ihr Volk zu verteidigen und die russische Aggression abzuwehren“, sagte der britische Verteidigungsminister John Healey laut PA. Drohnen spielen eine zunehmend bedeutende Rolle auf dem Schlachtfeld.

Erwartet werde auch, dass Finanzministerin Rachel Reeves 752 Millionen Britische Pfund (etwa 865 Millionen Euro) aus einem Milliarden-Hilfskredit für die Ukraine freigeben werde.



Die militärischen Unterstützer der Ukraine trafen sich in Berlin auf Einladung von Verteidigungsminister Boris Pistorius zu einer neuen Beratungsrunde. An dem Treffen der sogenannten Ukraine Defence Contact Group (UDCG) nehmen neben Pistorius und Healey auch der ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow sowie Nato-Generalsekretär Mark Rutte persönlich teil, andere Teilnehmer werden dazugeschaltet. Deutschland und Großbritannien hatten im April 2025 gemeinsam die Leitung der Ukraine-Kontaktgruppe übernommen. Die Bundesregierung hatte bereits am Vortag bei den Regierungskonsultationen mit der Ukraine weitere Militärhilfe zugesagt und außerdem eine „strategischen Partnerschaft“ mit dem Land vereinbart.