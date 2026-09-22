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Rheinland-PfalzMilitärflugzeug in der Nähe von US-Basis in der Eifel abgestürzt

Teile eines US-Kampfjets vom Typ F-16 liegen neben der Start- und Landebahn auf dem US-Luftwaffenstützpunkt.
Teile eines US-Kampfjets vom Typ F-16 liegen neben der Start- und Landebahn auf dem US-Luftwaffenstützpunkt.
Harald Tittel/dpa

Das Unglück ereignet sich in der Nähe der Airbase Spangdahlem. Der Pilot rettet sich mit einem Schleudersitz.

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Ein US-Kampfjet vom Typ F-16 ist am Dienstag in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts Spangdahlem in Rheinland-Pfalz abgestürzt. Der Pilot habe sich mit dem Schleudersitz retten können und werde medizinisch versorgt, teilte die US-Luftwaffe mit. Der Absturz ereignete sich gegen 14.30 Uhr. Rettungskräfte seien vor Ort.

Die Absturzursache wird noch untersucht. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine F-16 Fighting Falcon, die dem 52. Jagdgeschwader zugeordnet ist. Der US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem liegt in der Eifel und ist einer der wichtigsten Stützpunkte der US-Luftwaffe in Europa. Dort ist eine F-16-Kampfjetstaffel mit rund 20 Flugzeugen stationiert.

Zuletzt war im Oktober 2019 ein US-Jet vom Typ F-16 in der Nähe der Airbase in einem Wald abgestürzt. Der Pilot hatte sich auch damals bei dem Routine-Übungsflug mit dem Schleudersitz aus dem Flugzeug gerettet: Er kam mit leichten Verletzungen davon.

© SZ/dpa/Reuters - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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