Die Bundeswehr bleibt ein weiteres Jahr im westafrikanischen Mali stationiert. Der Bundestag verlängerte am Mittwochabend das Mandat für die Beteiligung am UN-Einsatz Minusma. Danach können weiterhin bis zu 1100 deutsche Soldaten den Friedensprozess in Mali unterstützen. In dem Land sind seit Jahren islamistische Terrorgruppen aktiv. Im vergangenen Jahr gab es zudem einen Militärputsch. Am späteren Abend war vorgesehen, einen weiteren Bundeswehr-Einsatz in Mali zu verlängern. Die Obergrenze für die EU-Ausbildungsmission EUTM soll dabei von 450 auf 600 Einsatzkräfte steigen, weil Deutschland im Juli die Führung des Einsatzes übernimmt. Ziel ist es, in Zentral-Mali bis zum Ende des Jahres ein militärisches Ausbildungszentrum zu eröffnen.