In den angespannten Beziehungen zwischen Südkorea und Japan zeichnet sich eine vorsichtige Annäherung ab. Das Präsidialamt in Seoul teilte am Freitag mit, an einem bilateralen Militärabkommen über den Informationsaustausch vorerst festhalten zu wollen. Die Mitteilung an Japan vom August, den um Mitternacht auslaufenden Pakt nicht verlängern zu wollen, sei nicht mehr wirksam. Daran sei jedoch die Bedingung geknüpft, dass das Abkommen jederzeit beendet werden könne, sagte der stellvertretende Direktor des Büros für Nationale Sicherheit, Kim You Geun: "Japans Regierung äußerte ihr Verständnis." Auch zeige sich Tokio zu Gesprächen bereit. Die USA sehen den Streit zwischen Tokio und Seoul besorgt. Vor einer Woche hatte US-Verteidigungsminister Mark Esper in Seoul beide asiatischen Verbündeten aufgerufen, das Abkommen zu verlängern. Dabei geht es auch um Informationen über Aktivitäten in Nordkorea, das ein Atomwaffenprogramm betreibt.