Die Schweizer Regierung hat sich für den Rückverkauf von 25 stillgelegten Leopard-2-Kampfpanzern an Rheinmetall ausgesprochen. Sie sollen außer Dienst gestellt werden. Die Außerdienststellung, die noch vom Parlament abgesegnet werden muss, ist an die Rückgabe an Rheinmetall geknüpft. Im Februar hatte die Deutsche Regierung um den Rückverkauf eines Teils der stillgelegten Schweizer Leopard-2-Panzer ersucht. Sie sicherte der Schweiz zu, dass diese nicht an die Ukraine weitergegeben werden, sondern in Deutschland oder bei Nato- oder EU-Partnern bleiben, um eigene Lücken zu schließen. Die Schweiz wird international kritisiert, weil sie unter enger Auslegung ihrer Neutralität Drittstaaten eine Weitergabe von Waffen Schweizer Ursprungs an die Ukraine untersagt.