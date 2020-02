Miesau (dpa/lrs) - US-Streitkräfte üben den Transport von Material in Depots aus Miesau (Rheinland-Pfalz) sowie aus Mannheim (Baden-Württemberg) und Dülmen (Nordrhein-Westfalen) in das niedersächsische Bergen. Das sagte ein Sprecher der Streitkräftebasis am Montag. Dabei werden unter anderem Panzer und Lastwagen über den Rhein nach Norden verschifft, Waffen über die Schiene transportiert und Verpflegung, Büro- und Sanitätsmaterial in Containern über die Straße gebracht. Ende Februar werden demnach 1500 Reservisten aus den USA in Bergen einer allgemeinen Gefechtsausbildung unterzogen.

Folge der Übung ist auch, dass die Depots auf Vollständigkeit und Zustand überprüft werden können. Das Manöver ist Bestandteil der großen Übung "Defender Europe 2020", in deren Rahmen rund 20 000 Soldaten aus den USA und 9000 aus Standorten in Europa nach Polen und ins Baltikum verlegt werden. Dort trainieren sie die Einsatzfähigkeit an der Nato-Außengrenze.

Deutschland hilft bei solchen Übungen ausländischer Streitkräfte mit Planung und Genehmigung von Durchfahrten über deutsche Straßen oder Gewässer bis hin zum Bereitstellen von Unterkünften oder Betankungsmöglichkeiten an Standorten der Bundeswehr.