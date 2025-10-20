Die einen sehen ihn als Heilsbringer, die anderen als Chaoten mit Kettensäge. Was aber hat Argentiniens Präsident wirtschaftlich erreicht - und könnte sich das kriselnde Deutschland von ihm etwas abschauen? Ein Expertengespräch.

Vor knapp zwei Jahren, im Dezember 2023, wurde Javier Milei Präsident Argentiniens. Nicht wenige fürchteten damals, der Mann, der im Wahlkampf Kettensägen geschwenkt und radikal antistaatliche Botschaften verbreitet hatte, würde das Land ein weiteres Mal zugrunde richten. Das ist bisher nicht passiert, es gab zwischenzeitlich gute wie auch schlechte Nachrichten aus Argentinien. Wie sie einzuordnen sind, darüber spricht Günther Maihold, Professor am Lateinamerika-Institut der FU Berlin.