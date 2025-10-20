Zum Hauptinhalt springen

Wirtschaft„Wir sollten uns Milei nicht zum Vorbild nehmen“

Lesezeit: 4 Min.

Große Sprüche, große Sorgen: Argentiniens Präsident Javier Milei braucht jetzt ein 20 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket von seinem US-Kollegen Donald Trump.
Große Sprüche, große Sorgen: Argentiniens Präsident Javier Milei braucht jetzt ein 20 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket von seinem US-Kollegen Donald Trump. (Foto: Rodrigo Abd/AP)

Die einen sehen ihn als Heilsbringer, die anderen als Chaoten mit Kettensäge. Was aber hat Argentiniens Präsident wirtschaftlich erreicht - und könnte sich das kriselnde Deutschland von ihm etwas abschauen? Ein Expertengespräch.

Interview von Benedikt Peters

Vor knapp zwei Jahren, im Dezember 2023, wurde Javier Milei Präsident Argentiniens. Nicht wenige fürchteten damals, der Mann, der im Wahlkampf Kettensägen geschwenkt und radikal antistaatliche Botschaften verbreitet hatte, würde das Land ein weiteres Mal zugrunde richten. Das ist bisher nicht passiert, es gab zwischenzeitlich gute wie auch schlechte Nachrichten aus Argentinien. Wie sie einzuordnen sind, darüber spricht Günther Maihold, Professor am Lateinamerika-Institut der FU Berlin.

