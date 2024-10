Was unternimmt die Bundesregierung gegen Messergewalt?

Allein 2023 wies die polizeiliche Kriminalstatistik fast 9000 Messerangriffe im Zusammenhang mit gefährlicher und schwerer Körperverletzung aus – rund zehn Prozent mehr als im Jahr zuvor. Nun sollen im Kampf gegen wachsende Gewalt Messerverbote deutlich ausgeweitet werden. Helfen soll ein generelles Verbot von Springmessern. Auf öffentlichen Veranstaltungen wie Volksfesten, Sportevents oder Messen sollen Messer aller Art ganz verboten sein. Auch in Bahnhöfen und in der Bahn wird dies nach den Plänen gelten. In Waffen- und Messerverbotszonen sind künftig auch anlasslose Kontrollen durch die Polizei möglich, die Messer damit leichter aus dem Verkehr ziehen kann.

Um das Messerverbot hatte es heftige Diskussionen innerhalb der Ampelregierung gegeben. Vor allem die FDP hatte sich mit diesen Punkten schwergetan. Sie wollte Menschen nicht über Gebühr belasten, die aus beruflichen oder triftigen privaten Gründen mit Messern unterwegs sind, wie etwa Jäger. Ein langer Ausnahmekatalog soll sicherstellen, dass das Ausstellen und Verkaufen von Messern möglich bleibt und Messer auch für die Brauchtumspflege, die Gastronomie oder die Jagd transportiert und genutzt werden können. Die Grünen wiederum hatten sich gegen anlasslose Kontrollen gestemmt. Sie sollen jetzt nur innerhalb von Messerverbotszonen möglich sein.

Welche neuen Befugnisse bekommt die Polizei?

Vom Boom der künstlichen Intelligenz (KI) haben die Ermittler bisher nicht profitiert. Berühmt ist der Fall, bei dem ein Journalist in wenigen Minuten Fotos der flüchtigen Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette im Internet fand, dank moderner Gesichtserkennung, während die Beamten noch mit Fahndungsbildern unterwegs waren, die dagegen wie handgemalt aussahen. Diese Techniklücke soll das Sicherheitspaket schließen, nach neuesten Plänen allerdings unter Auflagen. Dem Bundeskriminalamt (BKA) sollen künftig automatische Datenanalysen und Gesichtserkennung ermöglicht werden, etwa um Verdächtige zu identifizieren und Kontaktpersonen zu erkennen. Ohne eine solche Gesetzesänderung müssen Fotos und Videos manuell verglichen werden.

Allerdings haben FDP und Grüne die geplanten Reformen von Innenministerin Nancy Faeser etwas abgeschwächt. Der automatische Abgleich per Gesichtserkennung ist im Regelfall nur dann erlaubt, wenn dies der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA) oder seine Vertretung von einem Gericht genehmigen lässt. Im ersten Entwurf sollte dies auch die Abteilungsleiterebene beantragen beziehungsweise anordnen können.

Geregelt werden sollen die technischen Details auch in einer Rechtsverordnung des Bundeskabinetts. Somit muss auch das traditionell überwachungsskeptische Justizministerium zustimmen. Auch die Bundesdatenschutzbeauftragte wäre involviert und könnte intervenieren, wenn die KI-Vorgaben zu übergriffig angelegt wären. Gegen eine Verordnung könnten zudem Bürgerrechtsorganisationen klagen und sie gerichtlich prüfen lassen.

Das Paket sei „bei den problematischen Regeln im Bereich des Waffenrechts und im Bereich digitaler Ermittlungsbefugnisse deutlich entschärft worden“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion, Konstantin Kuhle. Bürgerrechte seien nun besser geschützt. Aus der Grünen-Fraktion hieß es zudem, man beschränke die neuen Befugnisse von BKA und Bundespolizei auf die Verfolgung oder Verhinderung schwerster Straftaten. Dazu gehören etwa Mord und Totschlag, schwerer Raub oder die Bildung einer terroristischen Vereinigung.

Wie will die Regierung illegale Migration bekämpfen?

Die Koalition hat sich darauf geeinigt, staatliche Leistungen für Asylbewerber einzuschränken, die über ein anderes EU-Land eingereist sind und dort bereits registriert wurden. Denn zuständig für ein Asylverfahren ist nach der sogenannten Dublin-Verordnung immer das Land, in dem ein Asylbewerber zuerst die EU betreten hat. Wer sich daran nicht hält und einfach nach Deutschland weiterreist, um dort um Asyl zu bitten, soll künftig weniger Leistungen bekommen können.

Statt Sozialhilfe wird es laut Plan für solche Fälle nur noch eine Basisbetreuung geben, die den Zeitraum bis zur Ausreise mit dem materiell Nötigen abdecken soll. Justizminister Marco Buschmann (FDP) sprach von „Kürzungen runter bis aufs Rückreiseticket“. Das soll den Druck erhöhen, wirklich auszureisen, und abschreckend wirken. Betroffen gewesen wäre beispielsweise der mutmaßliche Attentäter von Solingen, der nach Bulgarien hätte ausreisen müssen.

Nach den jüngsten Änderungen soll diese Regelung aber nur dann greifen, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine Ausreise für „rechtlich und tatsächlich möglich“ hält. In allen Fällen, in denen Menschen zwar ausreisen müssen, das Zielland die Aufnahme aber verweigert, wie es Italien oder Griechenland bislang praktizieren, wird eine Kürzung nicht möglich sein. Man wolle mit dem Leistungsausschluss weder Obdachlosigkeit noch Verelendung von Asylsuchenden hervorrufen, für die ein anderer Mitgliedstaat zuständig sei, heißt es aus der SPD.

Zu den Verschärfungen gehört auch, dass der Schutzstatus aberkannt werde, wenn ein Asylbewerber für „Lustreisen“, wie es Justizminister Buschmann formuliert, in die Fluchtregion zurückreist und etwa in seinem Heimatland Urlaub macht. Allerdings soll es Ausnahmen von dieser Regel geben. Laut Faeser wäre nicht betroffen, wer aus triftigem Grund, etwa wegen einer Beerdigung eines engen Familienmitglieds, in das Land zurückkehrt.

Wie bewerten Experten die Reform?

Der Deutsche Richterbund, der größte Interessenverband der deutschen Richter und Staatsanwälte, kritisiert die Reform scharf. „Die Ampelfraktionen wollen das zu klein geratene Sicherheitspaket der Bundesregierung noch weiter zu einem Mini-Päckchen schrumpfen“, sagte DRB-Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn. Mit den verabredeten Messerverboten und neuen Befugnissen der Polizei werde für die innere Sicherheit nicht viel gewonnen. Auf das, was wirklich einen Unterschied mache – eine europarechtskonforme Neuregelung zum Speichern von IP-Adressen etwa –, habe sich die Ampel nicht verständigen können. Überforderte Behörden und überlastete Gerichte könnten mit ihren wachsenden Aufgaben immer weniger Schritt halten.

Wie geht es jetzt mit dem Plan weiter?

Der Bundestag soll noch diese Woche den Änderungen am Sicherheitspaket zustimmen. Allerdings machte die Opposition am Montag klar, dass sie die Pläne nicht mitträgt. Der Parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei kündigte an, dass die CDU/CSU-Abgeordneten nicht für den Plan votieren. „Ich kann mir keine Zustimmung mehr vorstellen“, sagte er in Berlin. „Wenn das Paket weit hinter den Erfordernissen zurückbleibt, und darauf deutet jetzt alles hin, dann muss die Antwort Ablehnung sein“, erklärte er.

Ein Bundestagsbeschluss wird dennoch in der zweiten Wochenhälfte angestrebt. Dann könnte das Paket am 18. Oktober in den Bundesrat kommen.