„Kontrolle, Kurs und klare Kante“. Egal, wo Bundesinnenminister Alexander Dobrindt in den vergangenen Wochen auftrat – im Bundestag oder bei EU-Ministertreffen –, die Alliteration landete in so ziemlich jeder Kamera. Der CSU-Politiker machte immer wieder klar, was für ihn das zentrale Regierungsziel dieses Jahres war: den deutschen Kurs in der Migrationspolitik zu verändern.