„Kontrolle, Kurs und klare Kante“. Egal, wo Bundesinnenminister Alexander Dobrindt in den vergangenen Wochen auftrat – im Bundestag oder bei EU-Ministertreffen –, die Alliteration landete in so ziemlich jeder Kamera. Der CSU-Politiker machte immer wieder klar, was für ihn das zentrale Regierungsziel dieses Jahres war: den deutschen Kurs in der Migrationspolitik zu verändern.
Sinkende AsylzahlenIst das die „Migrationswende“?
Im Wahlkampf hat die Bundesregierung einen Knallhartkurs in der Migration angekündigt. 2025 sanken die Asylzahlen nun tatsächlich. Eine Folge der neuen Regierungspolitik? Ein Realitätscheck.
Von Markus Balser, Berlin
