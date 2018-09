20. September 2018, 18:57 Uhr Migrationspolitik Europa ist gespalten

Die einen wollen das Asylrecht retten, die anderen halten nichts davon.

Von Thomas Kirchner

Beim EU-Gipfel in Salzburg lachte die Sonne und es konnte vermieden werden, dass sich Europas Staats- und Regierungschefs direkt an die Gurgel gingen. So viel zum Positiven. Ansonsten bleibt nur die Erkenntnis: Wieder ein Gipfel ohne substanziellen Fortschritt in der Migrationspolitik. Nicht einmal beim Grenzschutz, den doch alle Staaten zum wichtigsten Ziel erklärt haben, kann man sich auf das weitere Vorgehen verständigen. Unsere Grenzen schützen wir am besten alleine, sagt nicht nur Viktor Orbán.

Die EU hat Glück, dass es ruhiger geworden ist an ihren Grenzen, und vieles ist ja durchaus erreicht worden seit der großen Krise 2015. Käme es aber wieder zu einem großen Ansturm von Flüchtlingen, was angesichts der Vorgänge in Syrien wahrscheinlich ist, wären die Europäer abermals nicht gerüstet. Es gibt weiterhin keine einheitlichen Regeln zur Aufnahme und Verteilung der Migranten, und es wird sie so bald nicht geben.

Immer deutlicher zeichnet sich eine Spaltung der Union ab: auf der einen Seite Deutschland und andere Staaten, die das Asylrecht, ein Fundament Europas, noch retten wollen, auf der andere Seite eine Gruppe um Orbán, die sich aus der Verantwortung stiehlt. Ist doch einfach, sagt der Ungar: "Lasst die Migranten nicht rein. Und jene, die drin sind, schickt ihr nach Hause."